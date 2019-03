1,50 Euro Stundenlohn sind für Bischof Glettler „ein Hohn“

Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler sprach sich gestern klar gegen die Pläne von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) aus, den Stundenlohn für Asylwerber, die Hilfstätigkeiten erbringen, zu beschränken. Die 1,50 Euro, die als Stundenlohn nach den Plänen des Ministerium gezahlt werden sollen, sind für Glettler schlichtweg nur „ein Hohn". Der Bischof weiter: „Das tut wirklich weh und steht in der Linie dessen, wenn man ?Aufnahmezentren' in ?Ausreisezentren' umbenennt." Auch bei der neuen Mindestsicherung gebe es starke Bedenken, dass einige Zielgruppen von Kürzungen stark betroffen sein werden. „Leider hat man in diesem Fall auf die Expertisen derer, die mit den Betroffenen arbeiten, zu wenig gehört", sagte Glettler am Rande einer Pressekonferenz in Innsbruck. (mw)