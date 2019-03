Neuseeland-Terror: Regierung prüft Auflösung der „Identitären“

Wien/Christchurch – Nach dem Bekanntwerden einer Spende des Neuseeland-Attentäters an die österreichischen rechtsextremen „Identitären“ prüft die Bundesregierung nun die Auflösung der Organisation. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat an. Es gebe „keine Toleranz für gefährliche Ideologien, ganz gleich, aus welcher Ecke sie kommen“.

Man könne eine finanzielle Unterstützung und somit Verbindung des neuseeländischen Attentäters mit den Identitären bestätigen, sagte Kurz. Egal welche Art von Extremismus, „sowas darf keinen Platz in unserem Land und in unserer Gesellschaft haben“, und so etwas dürfe „niemals toleriert werden“. Man werde mit der „vollen Härte des Gesetzes“ gegen derartiges Gedankengut vorgehen. Es brauche Aufklärung, ob es hier „Machenschaften im Hintergrund“ gegeben habe. Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) kündigte schonungslose Aufklärung an.

FPÖ-Chef Strache teilte Inhalte mit Identitären-Bezug

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatte in der Vergangenheit immer wieder Beiträge der Identitären auf seine Facebook-Seite gestellt, 2016 teilte er ein Werbevideo der Rechtsextremen („Komm in die Identitäre Bewegung“) und lobte ihren „friedlichen Aktionismus“. Mitglieder der Bewegung bezeichnete er als „junge Aktivisten einer nicht-linken Zivilgesellschaft“.

Aber auch als Vizekanzler zeigte Strache durchaus Verständnis für die Aktionen der Rechtsextremen: Im Mai 2018 teilte er auf seinem - privaten - Facebook-Account ein gegen Justizminister Josef Moser (ÖVP) gerichtetes Statement von Ex-BZÖ-Chef Gerald Grosz. Dieser kritisierte darin wörtlich Mosers „bisherig unsägliches Wirken an der Spitze der Justiz“ wegen der strafrechtlichen Verfolgung der „Identitären“. Der FPÖ-Chef titelte sein Repost mit dem Vermerk „Nachdenkliche Worte!“.

In jüngster Vergangenheit versuchte aber auch Strache, auf Distanz zu gehen. Anfang 2019 ging ein derartiger Versuch allerdings nach hinten los. Der FPÖ-Chef verklagte den Polit-Berater Rudolf Fußi, der ein Foto aus dem Jahr 2015 gepostet hatte. Dieses zeigte Strache an einem Wirtshaus-Tisch gemeinsam mit mutmaßlichen Mitgliedern der Identitären, darunter offenbar auch Patrick Lenart, der zeitweise in leitender Funktion bei der Gruppierung tätig war. Strache klagte dagegen und bezeichnete das Foto als „Fälschung“. Nach Vorlage weiterer Fotos, die Strache und die mutmaßlichen Identitären-Mitglieder zeigen, räumte der FPÖ-Chef dann ein, dass die Fotos wohl doch echt sein dürften. Schließlich zog Strache die Klage zurück.

Gruppe „Trägerin des modernisierten Rechtsextremismus“

Die Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ), bei deren „Co-Leiter“ Martin Sellner es am Montag eine Hausdurchsuchung gegeben hat, ist seit Jahren in Österreich aktiv. Sellner gilt als einer der führenden Köpfe der europaweit tätigen rechtsextremen Bewegung. Der Verfassungsschutz bezeichnet die Identitären „aktuell als eine der wesentlichen Trägerinnen des modernisierten Rechtsextremismus“.

Für Sellner und die Identitären sind die aktuelle Hausdurchsuchung sowie die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung nicht die ersten Berührungspunkte mit der Justiz. Während nun eine Spende des Attentäters von Christchurch/Neuseeland an Identitären-Chef Sellner Gegenstand der Ermittlungen war, riefen in der Vergangenheit mehrmals Aktionen der Aktivisten die Justiz auf den Plan. Diese reichten von Störung von Veranstaltungen bis hin zum Besteigen von Hausfassaden und -dächern, wie etwa im Jahr 2016, als Identitäre das Dach der Parteizentrale der steirischen Grünen in Graz erklommen. Dort enthüllten sie ein Transparent mit der Aufschrift „Islamisierung tötet“, schütteten an Blut erinnernde rote Farbe aufs Dach und entzündeten bengalische Feuer. (TT.com/APA)