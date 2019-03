Für Verwaltungsgerichtshof Lehre kein Grund für Bleiberecht

Wien – Dass ein Asylwerber eine Lehre in einem Mangelberuf absolviert, ist kein Grund, ihn nicht abzuschieben. Das hat der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) festgestellt und damit ein Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts aufgehoben. Eine Lehre in einem Mangelberuf sei nämlich kein öffentliches Interesse im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention, so der VwGH.

Ein afghanischer Staatsbürger hatte im Mai 2015 in Österreich um Asyl angesucht, im September 2017 wies das Bundesamt für Fremdenwesen sein Ansuchen ab und eine Abschiebung nach Afghanistan wurde angeordnet. In der Zwischenzeit hatte der Afghane eine Bäckerlehre begonnen und ging zum Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht bestätigte zwar, dass dem gut integrierten Afghanen kein Asyl zusteht, hob aber den Abschiebungsbescheid auf und gestand ihm eine „Aufenthaltsberechtigung plus“ zu mit der Begründung, dass eine Lehre in einem Mangelberuf dem wirtschaftlichen Wohl des Landes diene – demnach also öffentliches Interesse bestehe, dass er in Österreich bleibt.

Der Verwaltungsgerichtshof wies nun diese Rechtsauffassung zurück. Öffentliche Interessen des inländischen Arbeitsmarktes – wie eine Lehre bzw. Berufsausübung – seien nicht von Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention umfasst, erklärte das Höchstgericht. Bei Artikel 8 geht es darum, dass man ein Recht auf Achtung seines Privat- und Familienlebens hat.

Bei der Abwägung, ob eine Abschiebung einen unverhältnismäßigen Eingriff in die nach Art. 8 EMRK geschützten Rechte eines Fremden darstellt, müsse das öffentliche Interesse mit den privaten und familiären Interessen des Fremden abgewogen werden, stellte der VwGH klar. Bei einer Interessenabwägung nach Art. 8 EMRK seien nur die den privaten und familiären Bereich betreffenden Umstände, nicht jedoch öffentliche Interessen zu berücksichtigen, so der Verwaltungsgerichtshof. (mas, APA)