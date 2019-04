ORF-Gebühren im Visier: Die Medienorgel der Nation bebt

Wie bewerten Sie die momentane Diskussion rund um die Finanzierung des ORF? Ist eine in den Raum gestellte Zerschlagung des ORF Stimmungsmache oder reelle Gefahr?

Fritz Hausjell: Wenn eine Finanzierung des ORF über das Bundesbudget kommt, dann ginge das tatsächlich in Richtung Regierungsrundfunk. Die jetzige Finanzierung über die GIS-Gebühren macht es möglich, dass der ORF parteiunabhängiger ist.

Der ORF steht aber auch dafür, dass alle Leitungspositionen bis zum Landesstudiodirektor parteipolitisch vergeben werden. Wie unabhängig ist dann so ein Medium überhaupt?

Hausjell: Dadurch, dass der ORF ein vergesellschaftetes Medium ist und wir in unserer Demokratie sehr stark auf Basis der politischen Parteien unsere Interessenvertretungen sehen und nur wenige direktdemokratische Verfahren praktizieren, ist hier selbstverständlich der Einfluss der politischen Parteien durchaus maßgeblich. Die Frage ist immer, ob das der gesellschaftlichen Entwicklung entspricht.

Fritz Hausjell ist Medienhistoriker und lehrt an der Universität Wien Publizistik. Der Oberösterreicher gilt als profunder Kenner des ORF. Kritiker sprechen ihm die nötige Distanz zum Sender ab, da er mehrere Studien für den ORF verfasst hat. - ORF

Sie meinen, kleinere Parteien oder die Opposition und die Zivilgesellschaft kommen zu kurz?

Hausjell: Das Parteienspektrum ist sicher vielfältiger geworden. Die Rolle der Zivilgesellschaft ist stärker geworden. All das spiegelt sich in der Organisation des ORF nicht ausreichend wider. Das wird im Rahmen der Diskussion über das neue ORF-Gesetz beiseitegelassen, diskutiert wird ausschließlich über die Finanzierung.

Die FPÖ macht sich klar für die Abschaffung der GIS-Gebühren stark, die ÖVP hält sich zurück. Wie wird das ausgehen?

Hausjell: Die FPÖ hat ihren Wählern versprochen, die GIS-Gebühren abzuschaffen, was die FPÖ nicht gesagt hat, ist, dass dann eine reine Staatsfinanzierung kommen soll. Die ÖVP hat sich weder im Wahlprogramm noch jetzt positioniert.

Die ÖVP wird sich mit ihren Landeshauptleuten schwertun. Einige von ihnen, Stichwort Erwin Pröll, hatten die Landesstudios in ihre Bühnen verwandelt. In Tirol ist ein Landesdirektor ohne ÖVP-Nähe auch nicht vorstellbar.

Hausjell: Da haben Sie völlig Recht. Ich bin kein Vertreter der These, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Ideal der Unabhängigkeit schon erreicht hat. Man würde sich wünschen, dass die parteipolitische Zuordnung nicht so klar auf der Hand liegt. Die jetzigen Verhältnisse sind aber besser als frühere. Früher war es für niemanden in den politischen Parteien ein Problem, dass ihre Generalsekretäre als Generalintendanten in den ORF gewechselt sind und wieder zurück. Jetzt löst das Proteste seitens der Redakteure aus, die jetzt auch sagen, dass sie eine Freiheit in ihrer journalistischen Arbeit genießen, die früher so nicht stattfand. Natürlich gibt es noch Luft nach oben.

Was wäre aus Ihrer Sicht ein Finanzierungsmodell, das die größtmögliche Unabhängigkeit und Qualität in der Berichterstattung gewährleisten würde?

Hausjell: In Deutschland wird beispielsweise eine Haushaltsgebühr eingehoben. Also ein Solidarbeitrag, der, weil es jeden trifft, für den Einzelnen geringer ausfällt. Die Gebühren müssten weiterhin vom ORF eingehoben werden, aber man würde sich das rechtlich fragwürdige und die Privatsphäre verletzende Nachforschen ersparen. Auch wenn man kein TV-Gerät hat, konsumiert man Inhalte über den Computer. Dass das gar nicht stattfindet, ist heute nicht realistisch.

Im Vergleich zu ARD und ZDF produziert der ORF anteilig weit weniger Info-Sendungen.

Hausjell: Diesen Vorwurf kann man so nicht gelten lassen. Deutschland ist ein zehnmal so großer Markt wie Österreich. Dementsprechend sind die Werbeeinnahmen und die Rundfunkgebühren weitaus höher. Wenn, dann muss man den ORF mit öffentlich-rechtlichen Sendern in gleich großen Staaten vergleichen und hier schneidet der ORF sehr gut ab.

Viele interpretieren das Vorgehen der FPÖ als Revanche. Die Partei hatte lange keine Ansprechpartner in den Redaktionen und setzte wohl auch deshalb sehr früh auf Social Media.

Hausjell: Das halte ich für eine ausgemachte Mär. Diese Legendenbildung betreibt die FPÖ. Zudem will die FPÖ Medien, bei denen ihr niemand dreinredet.

Österreichs Medienlandschaft ist stark vom Boule­vard geprägt. Was würde ein geschwächter ORF für das Land bedeuten?

Hausjell: Eine starke Verringerung des Angebotes und eine Reduzierung der Qualität. Bisher konnte man sagen, dass die Dominanz der Boulevardmedien vom ORF ausgeglichen wurde.

Das Interview führte Anita Heubacher