Schützenhöfer im TT-Interview: „Stärkster ist nicht immer der Beste“

Sie wollen bei der Landtagswahl 2020 noch einmal kandidieren. Wie motiviert man sich mit 67, einem Alter, in dem andere Landeshauptleute in Pension gehen?

Hermann Schützenhöfer: Ich bin vier Jahre Landeshauptmann, Erwin Pröll (NÖ) war das fast ein Vierteljahrhundert. Ich bin einer der dienstjüngsten Landeshauptleute. Es folgte einer selbstverständlichen Logik, dass ich das noch einmal mache. Ich denke, dass Reformen zu Ende zu führen sind.

Sie bleiben volle fünf Jahre?

Schützenhöfer: Ich bin ja kein Teilzeit-Landeshauptmann.

Sie stehen für die „steirische Reformpartnerschaft“ mit der SPÖ, die zwar oft positiv kommentiert wird, bei den Bürgern offenbar aber nicht so gut ankommt. 2015 haben ÖVP und SPÖ je fast neun Prozent verloren, und erst am Wochenende mussten Sie bei einer Volks­befragung im obersteirischen Bezirk Liezen bei einer Volksbefragung zur Spitalsreform eine Niederlage hinnehmen. Wird man als Politiker für Reformen immer abgestraft?

Schützenhöfer: Die Gemeindestrukturreform war für mich damals ein lebensverkürzender Vorgang. Aber viel­e, die dagegen waren, sagen mir heute: „Du hast recht gehabt.“ Darauf setze ich auch bei der Gesundheitsreform. Wenn die Politik nicht Strukturen ändert, dann wird sie im Stillstand verharren – und erst recht von den Leuten mit nassen Fetzen davongefotzt werden, um es steirisch auszudrücken. Ich bin es meiner 13 Monate alten Enkelin schuldig, allen unseren Kindern und Kindeskindern, etwas zu tun, das nicht alle gleich mit Applaus quittieren. Es gibt zu viele in der Politik, die dem Irrtum unterliegen, dass man harte Entscheidungen nicht treffen muss.

Kommen wir zur FPÖ und deren Verbindungen zu den rechtsextremen Identitären. Sie haben von der FPÖ gefordert, ihr Verhältnis zum rechten Rand klarzustellen. Der Grazer FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustaccio sah zuerst keinen Grund, sich von den Identitären zu distanzieren. Nun sagt er, dass das Mietverhältnis zwischen FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl und den Identitären aufgelöst werde. Ist die Sache für Sie damit erledigt?

Schützenhöfer: Ich bin kein Igel, der im Unterholz stöbert. Ich weiß nicht, was es noch gibt. Es hat ja ein paar Tage gedauert, bis sich Eustacchio distanziert hat. Darüber bin ich froh, weil die Gesprächsbasis auf Landesebene gelitten hätte. Was Identitäre vertreten, ist mit unseren Werten nicht vereinbar.

Die Identitären sagen, dass sich ihre Inhalte mit denen der FPÖ decken.

Schützenhöfer: Ich gehe davon aus, dass das nicht so ist, wie Vizekanzler Heinz-Christian Strache deutlich sagte.

Auch nach der Liederbuch-Affäre von Udo Landbauer wurde gesagt, derlei habe in der FPÖ keinen Platz. Bald darauf war Landbaue­r rehabilitiert. Könnte das nicht wieder so laufen?

Schützenhöfer: Das wäre schlecht für die Bundeseben­e, weil es das Vertrauen in die Regierung nicht fördert.

War die Empörung von Sebastian Kurz ob der Verflechtungen Blauer mit den Identitären nicht unglaubwürdig? Der Kanzler wusst­e nicht zuletzt ob der vielen „Einzelfälle“, mit wem er sich koalitionär einlässt.

Schützenhöfer: Hätte der Kanzler nichts dazu gesagt, wäre er auch kritisiert worden. Dafür, dass er mit der FPÖ in der Regierung ist, hat er sehr deutlich gesprochen. Er hat gespürt, dass eine Grenze zu ziehen ist. Das ist ja keine Frage des Strafrechts, sondern eine der politischen Hygiene. Kurz hat dazu beigetragen, dass sich die FPÖ deutlich distanziert. Viele in der SPÖ wollen einen Konflikt in die Regierung tragen. Wenn die SPÖ die Chance hätte, mit der FPÖ zu koalieren und Kurz damit loszuwerden, würde sie zugreifen.

Kommen wir zu Reformen der Regierung. Eine zielt auf den ORF. Oberösterreichs FPÖ-Vizelandeshauptmann Manfred Haimbuchner hat die ÖVP-Landeshauptleute via TT kritisiert. Diese wollten nur wegen der Landesstudios bei der ORF-Gebühr bleiben, weil sie die Landesstudios als ihr politisches Eigentum betrachteten.

Schützenhöfer: Die Freiheitlichen stellen keinen Landeshauptmann. Sie sehen die Dinge daher durch diese Brille. Ich will keinen ORF, der auf Teufel komm raus gegen mich agitiert, aber auch keinen, der nur mich sieht. Und: Mit einer Budgetfinanzierung könnte der Eindruck erweckt werden, dass Abhängigkeit von der Politik entsteht. Ich will aber keinen ORF, der die Vorgaben von woanders bekommt als vom eigenen Haus.

Zur EU-Wahl: FPÖ-Kandidat Harald Vilimsky versucht, sich als der Kandidat der türkis-blauen Koalition zu präsentieren – im Gegensatz zu Othmar Karas.

Schützenhöfer: Das kann man nicht ganz ernst nehmen. Ich will nicht andere demokratisch nominierte Kandidaten abkanzeln. Aber Vilimsky hat schon eine recht ausgeprägte Meinung zu einzelnen Fragen, die sich in vielen Fällen nicht mit dem deckt, was die Bundesregierung macht. Ich bin froh, dass bei der ÖVP der glühende Europäer Karas an der Spitz­e steht. Eine ÖVP muss es aushalten, wenn einer nicht von vornherein auf seiner europäischen Arbeitsfläche das teilt, was ihm von Wien gesagt wird. Ich mag Karas sehr. Aber das ändert nichts daran, dass ich Tag und Nacht für unsere steirische Kandidatin Simone Schmiedtbauer laufe.

Ob sie ins EU-Parlament kommt, wird gemäß dem ÖVP-System von den Vorzugsstimmen abhängen.

Schützenhöfer: Die Sache mit den Vorzugsstimmen ist eine Chance, weil jeder Kandidat für sich läuft. Ob dieses System auf Dauer so gescheit ist, weiß ich aber nicht. Denn ob dann auch die Besten drinnen sind, kann ich erst am Wahl­abend sagen. Der Stärkste ist nicht immer der Beste.

Der Minister und steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek denkt an eine Verlängerung der Wehrpflicht. Hätten Sie das gern?

Schützenhöfer: Ich bin da skeptisch. Was ich für interessant halte, ist der Vorschlag der bedingten Tauglichkeit von Staatssekretärin Karolin­e Edtstadler. Ich habe auch schon einmal gesagt, dass wir darüber nachdenken müssen, ob es auch einen sozialen Dienst für Frauen geben sollte, vielleicht drei Monate. Ich will das gar nicht mit dem Präsenzdienst vergleichen. Aber wann lernen junge Menschen kennen, dass sie sich das, was sie haben, täglich erarbeiten müssen? Wir müssen erkennen, dass wir trotz aller Probleme ein sehr privilegiertes Leben haben.

Das Gespräch führten Karin Leitner und Wolfgang Sablatnig,