Hass im Netz: „Digitales Vermummungsverbot“ ab 2020 geplant

Wien – Von Beleidigungen über Diskriminierung bis hin zu Drohungen – in den sozialen Netzwerken und Zeitungsforen sind Hasskommentare allgegenwärtig. Grund ist unter anderem die Anonymität, die Plattformen ihren Nutzern bieten. Die Urheber von strafrechtliche relevanten Postings sind für die Behörden oft nur schwer zu ermitteln.

Das will die Regierung nun ändern und hat am Mittwoch im Ministerrat einen Entwurf für ein „digitales Vermummungsverbot“ auf den Weg gebracht. Dieses sieht vor, dass Nutzer von Facebook und Co. künftig zwar weiterhin unter Pseudonymen kommentieren können, die Plattformen aber die Identität der Nutzer kennen und sie gegebenenfalls an Strafverfolgungsbehörden herausgeben müssen.

Registrierungspflicht soll ab 2020 gelten

Wie Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch Ö1-“Morgenjournal“ sagte, soll das Gesetz ab 2020 für alle Online-Plattformen gelten, die entweder 100.000 User, oder 500.000 Euro Jahresumsatz haben oder die über 50.000 Euro Presseförderung beziehen. Damit würde es – Beschluss im Herbst vorausgesetzt – also sowohl für Plattformen wie Facebook und Twitter, als auch für die österreichischen Tageszeitungen gelten. Nicht betroffen wären kleinere Meiden, darunter auch FP-nahe wie Unzensuriert.at. Man wolle nämlich „Startup-Gründungen“ nicht behindern, so Blümel. Die Registrierung der User kann den Plänen zufolge z.B. durch eine Identifizierung via Handynummer geschehen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen bis zu 500.000 Euro.

Die FPÖ war zunächst wenig begeistert vom Vorhaben des Koalitionspartners. Die Freiheitlichen profitieren besonders davon, dass ihre Anhänger im Netz anonym Stimmung machen – immer wieder auch mit rechtlich strittigen Postings. Allem Widerstrand zum Trotz gab Parteichef Heinz-Christian Strache jedoch bereits im November seine Zustimmung.

Experten hegen Bedenken

Die Einschränkung der Anonymität im Netz stößt jedoch auch bei Experten auf Skepsis. Der IT-Rechtsexperte Lukas Feiler von der Kanzlei Baker McKenzie verweist im Standard auf mögliche Verfassungsprobleme. Der Plan verstößt aus seiner Sicht „sowohl gegen EU-Recht als auch gegen österreichische Grundrechte“. Dies deshalb, weil die E-Commerce-Richtlinien der EU vorsehen, dass Dienstanbieter im Netz lediglich dem Recht des Herkunftslandes unterliegen. Österreich dürfte ausländischen Anbietern demnach keine strengeren Vorgaben machen als das jeweilige Heimatland. Sollten heimische Anbieter strenger behandelt werden als ausländische, würde das wiederum dem Gleichheitssatz der österreichischen Verfassung verletzten, argumentiert Feiler.

Zudem wiesen Experten bereits im Vorjahr darauf hin, dass eine ähnliche Regelung in Südkorea gescheitert sei. Und zwar unter anderem deshalb, weil Hacker in die Server von Online-Medien eingedrungen seien und so die Daten von Millionen Südkoreanern gestohlen hätten. (TT.com, APA)