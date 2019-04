FPÖ-„Ratten-Gedicht“: Laute Rufe nach Ende von Türkis-Blau

Braunau, Wien – Die Causa um das „Ratten-Gedicht“ des inzwischen zurückgetretenen Braunauer Vizestadtchefs Christian Schilcher (FPÖ) lässt Rufe nach einem Ende der türkis-blauen Koalition laut werden. Dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine Distanzierung des Koalitionspartners FPÖ von dem Gedicht gefordert hatte, reicht der Opposition nicht – SPÖ, NEOS und Jetzt wollen Taten sehen.

Schilcher war am Wochenende massiv unter Beschuss geraten, weil er im Parteiblatt der Braunauer FPÖ ein ausländerfeindliches Gedicht veröffentlicht hatte, in dem die Zuwanderung aus Sicht einer Ratte „mit Kanalisationshintergrund“ beschrieben wird. Schilcher schreibt darin unter anderem, „dass wenn man zwei Kulturen mischt (...) es ist, als ob man sie zerstört“. Nach massiver Kritik auch aus der ÖVP zog die FPÖ am Dienstag die Reißleine und verkündete den Rücktritt des Lokalpolitikers.

SPÖ: Kurz muss „diesen Spuk“ beenden

Der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried forderte den Kanzler am Dienstag auf, die Koalition mit der FPÖ zu beenden. Die „Mini-Konsequenz“, dass Schilcher nun zurücktrete, reiche natürlich nicht, so Leichtfried in einer Pressekonferenz. Vielmehr wäre es an der Zeit für Kanzler Kurz „diesen Spuk“ zu beenden und auch an den Ruf des Landes zu denken. Solche Menschen hätten in einer Bundesregierung nichts zu suchen, so Leichtfried in Richtung des freiheitlichen Regierungsteams.

Noch vor Schilchers Rücktrittsankündigung verwiesen sowohl der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak als auch Jetzt-Klubobmann Bruno Rossmann in Pressekonferenzen darauf, dass es sich dabei um keinen FPÖ-Einzelfall handle. Rossmann bezeichnete es als „gut, aber unzureichend“, dass sich der Bundeskanzler distanziert habe. Seiner Meinung nach müsste Kurz ebenfalls „die Reißleine ziehen“ und die Koalition mit der FPÖ beenden. Für Rossmann ist und bleibt die FPÖ eine „rechtsextreme Partei“. Es gebe immer wieder Vorfälle dieser Art.

Auch für Scherak bringt die Distanzierung des Bundeskanzlers „herzlich wenig“. Der stellvertretende NEOS-Klubchef meinte ebenfalls, dass sich damit am Kern der FPÖ nichts ändern werde. Derartige Aussagen seien nichts Neues, weil viele Funktionäre der FPÖ ein ungeklärtes Verhältnis zur Vergangenheit hätten. Die FPÖ könne sich noch so oft distanzieren, das sei offensichtlich im Kern der Partei drinnen. Und der Bundeskanzler habe gewusst, „mit wem er sich ins Bett legt“.

Kurz lobt „klaren Schritt“ Straches

Laut Parteichef Heinz-Christian Strache tritt Schilcher nicht nur als Vizebürgermeister von Braunau ab, sondern verlässt auch die FPÖ – und zwar „um Schaden von der Partei abzuwenden“. „Er hat im wahrsten Sinn des Wortes in den politischen Müll gegriffen“, sagte Strache, dessen Kampagnenpräsentation für die EU-Wahl am Dienstag von der Affäre überschattet wurde.

Bundeskanzler Kurz zeigte sich umgehend zufrieden und lobte den „klaren Schritt“ seines Vizekanzlers. „Der Rücktritt des Vizebürgermeisters von Braunau war die einzig logische Konsequenz zu diesem abscheulichen und rassistischen Gedicht“, meinte Kurz.

Causa international von Medien aufgegriffen

Auch in internationalen Medien fand die Gedichts-Causa am Dienstag Beachtung. „Politiker aus Hitlers Heimatsgemeinde tritt nach ‚tief rassistischem‘ Gedicht zurück“, titelte etwa der britische Guardian unter Zitierung von Kanzler Kurz. Auch die BBC, die renommierte Washington Post und die Website politico.eu berichteten über den Vorfall. Selbst The Hill in Washington, das sich vorrangig mit dem Geschehen im US-Kongress und internationalen Beziehungen der USA beschäftigt, übernahm auf seiner Website den Bericht von Politico In Italien oder Ungarn war das Gedicht ebenfalls Thema.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Das Gedicht könnte für Schilcher indes auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Die Staatsanwaltschaft Ried hat Dienstagmittag erklärt, Ermittlungen zu führen. Ein Verfahren sei aber noch nicht eingeleitet worden. „Wir schauen uns das jetzt an“, erklärte Sprecher Alois Ebner. Es gehe wohl „primär Richtung Verhetzung“. (TT.com, APA)