Steuerreform-Details: Teilhabe am Erfolg des Arbeitgebers

Von Cornelia Ritzer

Wien – Es sei ein „großes Paket mit vielen Themen“, das die Regierungsspitze am Dienstagvormittag präsentieren werde, heißt es über die Steuerreform aus dem Finanz­ministerium. Auch übers Wochenende wurde an den Bausteinen zur steuer­lichen Entlastung gefeilt, Eckpunkte gab es am Wochenende: So falle die Entlastung mit insgesamt 6,5 Milliarden Euro ab 2022 höher aus, als bei der Regierungsklausur im Jänner angekündigt wurde. Gestern wurde von der ÖVP-FPÖ-Regierung dann ein erstes Detail aus dem „großen Paket“ bekannt gegeben: Die Steuerreform enthalte Mitarbeitererfolgsbeteiligungen, Arbeitnehmer sollen künftig auch finanziell bis zu 3000 Euro pro Jahr am Unternehmensgewinn teilhaben können.

Man wolle für die Arbeitnehmer „bessere Rahmenbedingungen schaffen, damit sie direkt vom Gewinn des Unternehmens profitieren können“, kündigte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) an. Und eine „Stärkung der kleinen und mittleren Einkommensbezieher“ erkannte FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs durch diese Maßnahme.

Derzeit erhalten Mitarbeiter bei der Beteiligung am Unternehmensgewinn keine abgabenrechtliche Begünstigung. Mit der Steuerreform soll sich das ändern, eingeführt werden soll eine Begünstigung für Mitarbeitererfolgsbeteiligungen in Höhe von maximal 10 Prozent des Gewinns und jährlich bis zu 3000 Euro pro Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer. Damit soll Arbeitnehmern der Zugang und die Teilhabe am Erfolg ihres Unternehmens erleichtert bzw. ermöglicht werden.

Freuen wird diese Maßnahme den ÖVP-Arbeitnehmerbund (ÖAAB), der bereits seit vielen Jahren immer wieder eine steuerliche Begünstigung der Mitarbeiterbeteiligung fordert. Die Maßnahme könnte auch auf die heimische Wirtschaft abzielen, ein Ziel der Steuerreform ist bekanntlich die Entlastung kleinerer Unternehmer.

Kritik für ihre Steuerreform erhielten ÖVP und FPÖ von Gewerkschaftsbund (ÖGB), SPÖ und Liste Jetzt. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian bemängelte, dass keine Fakten auf dem Tisch lägen. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sprach von einer „häppchenweisen Ankündigungs- und Überschriftenpolitik“. Jetzt-Klubobmann Bruno Rossmann befürchtet angesichts der Erhöhung des Entlastungsvolumens von zwei Milliarden Euro „tiefe Einschnitte im Sozialsystem“.

Die Regierung hat am Wochenende zusätzlich 2 Milliar­den Euro angekündigt, die aus „Einsparungen im System“ kommen sollen (laut dem nach Brüssel gemeldeten Stabilitätspakt sind u. a. „Kürzungen quer über alle Ministerien um ein Prozent“ geplant) sowie aus „zusätzlichen Maßnahmen“. Welche Einsparungsschritte das sind, soll im Rahmen der Budgetgespräche ab Juli erarbeitet werden. Offen ist (noch), wohin die 2 Milliarden fließen werden.