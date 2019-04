Förderungen und Transparenz: Willkommen im Dschungel

Von Anita Heubacher

Wien, Innsbruck – Die Transparenzdatenbank des Bundes ist so ähnlich wie das Ungeheuer von Loch Ness. Sie taucht seit Jahren auf und dann für lange, lange Zeit unter. Anders als das Seeungeheuer Nessie ist die Transparenzdatenbank bei den Ländern und bei den Gemeinden so ganz und gar nicht beliebt.

Jetzt hat die Transparenzdatenbank wieder Oberwasser. Die türkis-blaue Bundesregierung will, dass die Daten zur Sozialhilfe, vormals Mindestsicherung, ins Transparenzportal des Bundes eingepflegt werden. ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger müht sich wie seine Vorgänger ab, die Transparenzdatenbank den Ländern und den Gemeinden schmackhaft zu machen. Ende November 2018 hat er einen Gesetzesentwurf zur Weiterentwicklung der Transparenzdatenbank ausgeschickt. Länder und Gemeinden gingen auf Tauchstation. Löger wollte, dass klar wird, wer Förderungen beantragt und wer sie schlussendlich auch kassiert. Das sei technisch gar nicht möglich, argumentierte Kärnten, die ÖVP-regierte Steiermark ließ den Finanzminister wissen, dass man eine „Bundesaufsicht über Landesförderungen“ ablehne.

Tirol sieht sich hingegen als Musterschüler. Mit Stichtag 1. April 2019 habe das Land 429.388 Auszahlungen aus 147 Förderungsprogrammen mit einem Volumen von mehr als 337 Millionen Euro an die Transparenzdatenbank gemeldet, sagt Landespressesprecher Florian Kurzthaler. „Tirol ist damit im vorderen Drittel unter allen österreichischen Bundesländern.“ Tirol habe zudem 2016 als erstes Bundesland freiwillig die Förderungen an Kunst- und Kultureinrichtungen eingepflegt, „damit die BürgerInnen die steuerrechtlichen Begünstigungen für ihre Spenden an solche Einrichtungen in Anspruch nehmen konnten“. 1200 Meldungen seien dazu in der Transparenzdatenbank zu finden. Tirol sei auch das einzige Bundesland, das für die personenbezogene Veröffentlichung von Förderungen und Krediten aus Landesmitteln ein eigenes Landesgesetz als Grundlage habe, sagt Kurzthaler. Förderungen und Kredite über 2000 Euro würden auf der Landeshomepage im Internet veröffentlicht. Dafür habe der Bundesrechnungshof Tirol gelobt und als gutes Beispiel für den Bund in die Auslage gestellt.

Noch ist es allerdings seitens des Bundes nicht so weit: Wer sich einen Überblick im Förderdschungel erhofft, braucht schon viel guten Willen und viel Geduld auf www.transparenzportal.gv.at. Suchfunktionen sind Mangelware. Die Förderungen sind zwar in Bereiche wie „Arbeit“ und „Bildung“ oder „Pflege und Gesundheit“ unterteilt. Wer herausfinden will, welches Projekt und vor allem welcher Förderwerber wie viel Steuergeld bekommen hat, ist hier fehl am Platz. Das hat der Bundesrechnungshof bereits 2017 festgestellt. Transparenz herrscht, sofern man sie als solche bezeichnen kann, bei den Leistungsgebern. Hier scheinen Ministerien oder die jeweiligen Länder auf. Vergleiche zwischen den Ländern zu ziehen ist schwierig bis nicht möglich.

Von der Bundesregierung gefordert wären im Landhaus aufgrund des neuen Sozialhilfegesetzes die Soziallandesrätin und ihre Abteilungen. Gabriele Fischer von den Grünen warnt schon einmal vor. „Jeder Mensch hat ein Recht auf den Schutz der persönlichen Daten. Besonders im Sozialbereich ist es wichtig, dass sich niemand Sorgen machen muss, dass infolge der Inanspruchnahme von Unterstützungen Nachteile entstehen, weil diese irgendwo gespeichert sind.“

Fischer will genau prüfen lassen, welche weiteren Daten künftig in die Transparenzdatenbank eingepflegt werden müssen. Seit 1. Dezember letzten Jahres hat die Sozialabteilung des Landes die Transparenzdatenbank des Bundes bereits gefüttert. 54.000 Förderfälle seien übermittelt worden, lässt Fischer wissen. Die Anzahl der Datensätze heißt nicht, dass 54.000 Menschen in Tirol um soziale Unterstützung angesucht haben. Einer Person könnten laut Sozialabteilung mehrere Datensätze zugeordnet werden.

Die Angst, dass Sozialmissbrauch betrieben werde und von manchen zu viel an Sozialleistungen abgeholt wird, teilt Fischer nicht. „Das Erschleichen der Mindestsicherung ist aufgrund von umfangreichen Offenlegungspflichten und Amtshilfe-Abkommen kaum möglich. Das System funktioniert in Tirol sehr gut.“ Zudem werde regelmäßig kontrolliert. Fehler könnten passieren, räumt Fischer ein. „Aber ich verweigere mich, hier pauschal das Ausnützen des Systems zu unterstellen.“

Wer ohne Förderung nicht existieren könnte, wären viele Betriebe in der Landwirtschaft. Nachdem die EU zwei Drittel ihres 142 Milliarden Euro schweren Budgets in die Agrar- und Regionalpolitik der Union steckt, hat sie eine Transparenzdatenbank entwickelt, die ihrem Namen gerecht wird. Wer sich Mittel aus dem ländlichen Förderprogramm in Österreich abgeholt hat, lässt sich leicht feststellen. Man kann den Namen des Landwirtes in einer Maske eingeben und auf „Suche“ drücken: Schon spuckt die Datenbank die Summe, die der Bauer im jeweiligen EU-Haushaltsjahr bekommen hat, aus.

Gesucht werden kann auch nach Gemeinden oder nach Fördermaßnahmen, sogar die Fördersummen lassen sich eingrenzen.

„Die Landwirtschaft ist wohl so transparent wie keine andere Branche. Das ist auch gut so“, meint der Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer, Josef Hechenberger, ÖVP. Die Bauern würden Leistungen für die Allgemeinheit erbringen und vergütet bekommen, die Zahlungen müssten nachvollziehbar sein. Doppelgleisigkeiten würden sich mithilfe der Datenbank und dadurch, dass konkrete Leistungen vergütet würden, vermeiden lassen, glaubt Hechenberger. „Grundsätzlich sind die Fördersysteme sehr komplex und entsprechend zielgerichtet.“ Gefragt, ob er sich eine Transparenzdatenbank à la EU auch für andere Bereiche wünschen würde, meint er: „Grundsätzlich sollten für alle die gleichen Spielregeln gelten.“

Mit der Transparenz in ihrem Bereich zufrieden ist ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frisch­auf. Alle wichtigen Daten seien erfasst, Förderungen ab 2000 Euro aufgelistet. „Es gibt einen ausgezeichneten Informationsfluss zwischen den Fördergebern, sodass Doppelförderungen ausgeschlossen werden können.“ Die Tiroler Datenbank im Alleingang auszubauen hält die Wirtschaftslandesrätin für nicht zielführend. Da warte man lieber auf den Bund.