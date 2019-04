Jetzt im Livestream: Regierung präsentiert die Steuerreform

Wien - Am Dienstag ab 10.30 Uhr stellen Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gemeinsam mit Finanzminister Hartwig Löger und Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs die Steuerreform der Öffentlichkeit vor. TT.com überträgt via Livestream:

Bis zum Wahljahr 2022 sollen die Steuern in mehreren Schritten um 6,5 Mrd. Euro sinken. Der Großteil entfällt auf die Lohn- und Einkommensteuer, aber auch die Gewinnsteuer für Unternehmern wird reduziert. Die Abschaffung der „kalten Progression" soll dann nach der Wahl schlagend werden.

Wo die Steuerschraube gelockert wird

1. Faktor Arbeit: Die geplante Tarifreform soll vor allem Beziehern von kleinen und mittleren Einkommen zugute kommen. 2021 werden die unteren drei Lohn-und Einkommensteuer-Tarife für Arbeitnehmer und Selbstständige (von 25, 32 und 42 Prozent auf 20, 30 und 40) gesenkt. In Summe soll das 5 von insgesamt 6,5 Reform-Milliarden kosten und bei einem Monatseinkommen von 1500 Euro eine Entlastung von 500 Euro pro Jahr bewirken.

2. Senkung der Krankenversicherungsbeiträge: Um 700 Mio. Euro sollen Geringverdiener entlastet werden, die wegen ihres geringen Einkommens schon jetzt keine Einkommenssteuer zahlen und ansonsten nicht von einer Lohnsteuersenkung profitieren würden. Der Einnahmenverlust soll den Sozialversicherungen aus dem Bundesbudget ersetzt werden. Von der Senkung der SV-Abgaben profitieren laut Regierungspapier 1,8 Mio. Arbeitnehmer, 1,8 Mio. Pensionisten und 500.000 Selbstständige und Bauern.

3. Unternehmenssteuer: Für größere Betriebe soll die Körperschaftssteuer (KöSt) auf Unternehmensgewinne sinken. Wobei sich die Regierung vom Plan eines nach Höhe des Gewinns gestaffelten Steuersatzes nach Protesten der Industrie wieder verabschiedet hat. Dem Vernehmen nach soll der Steuersatz stattdessen für alle sinken, dafür aber in zwei Schritten von 25 auf 23 und dann 21 Prozent. Ebenfalls in zwei Etappen geplant: Die Grenze für die Absetzbarkeit geringwertiger Wirtschaftsgüter soll von 400 auf 1000 Euro steigen. Am Wochenende wurde der Plan eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms veröffentlicht, somit sollen Unternehmen künftig bis zu zehn Prozent ihres Gewinnes (maximal 3000 Euro pro Person und Jahr) steuerfrei an ihre Mitarbeiter auszahlen können. Für Kleinunternehmer sind großzügigere Pauschalisierungen geplant. Insgesamt werde die Entlastung für die Wirtschaft 1,5 Mrd. Euro betragen.

4. Ökologisierung: Welche Pläne die Regierung im Rahmen der Steuerreform im Klimabereich hat, ist weitgehend offen, auch wenn ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger positive steuerliche Anreize für eine Ökologisierung angekündigt hat. Im Jänner wurden „ökologische Elemente" in Aussicht gestellt, so sollen ab 2020 rund 300 Mio. Euro für die Begünstigung emissionsarmer Fahrzeuge sowie von Photovoltaik, Biogas und Wasserstoff zur Verfügung gestellt werden, hieß es damals seitens der Regierung.

5. Kalte Progression: Die Abschaffung der Steuermehrbelastung (die durch die jährliche Inflationsabgeltung und das Vorrücken in höhere Tarifstufen entsteht) ist Teil des schwarz-blauen Regierungsprogramms. Als „Prüfung der automatischen Anpassung der Grenzbeträge für die Progressionsstufen auf Basis der Inflation des Vorjahres" ist die Abschaffung der versteckten Steuererhöhung angekündigt, Zeitrahmen wird keiner genannt.