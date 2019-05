Tag der Arbeit: FPÖ-Kundgebung im Livestream, SPÖ-Aufmarsch in Wien

Wien — Die Regierung hat sich am 1. Mai zu einem ungewöhnlichen Feiertags-Ministerrat getroffen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) lobten dabei noch einmal ihre Steuerreform und die sinkende Arbeitslosigkeit und ritten nebenbei Attacken auf SPÖ, die wenige hundert Meter weiter am Wiener Rathausplatz ihre traditionelle Feier am "Tag der Arbeit" startete.

Für Kurz ist es dank Steuerreform und sinkender Arbeitslosigkeit "ein freudiger 1. Mai". In den letzten Jahrzehnten sei unter vorwiegend sozialdemokratischer Führung die Abgabenbelastung im Bund ebenso gestiegen wie in Wien die Gebühren. "Wir senken die Steuer-und Abgabenbelastung", so Kurz - und das ohne neue Schulden und neue Steuern.

Ähnlich Strache, der den Sozialdemokraten vorwarf, einen "politischen Scherbenhaufen" mit "Höchststeuerbelastung" und "Rekordarbeitslosigkeit" hinterlassen zu haben. Seit dem Regierungseintritt der FPÖ sinke die Arbeitslosigkeit dagegen. "So gesehen sind wir heute die Partei der Arbeitnehmer", befand der FP-Chef.

Erstmals Auftritt von Rendi-Wagner

Das Motto des heurigen roten Maiaufmarschs lautet: "Zusammen sind wir Wien. Zusammen sind wir Europa." In der Wiener SPÖ rechnet man mit einem erneuten Rekordbesuch. Im Vorjahr sind laut SPÖ-Angaben rund 120.000 Teilnehmer dem Ruf der Partei gefolgt. Heuer wird Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner erstmals am Wiener Rathausplatz sprechen, auch der Wiener Landesvorsitzende Michael Ludwig tut dies zum ersten Mal in seiner Funktion als Bürgermeister.

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner war Abschlussrednerin. - APA

"Schwarz-Blau" war eindeutig als erklärter Lieblingsgegner auszumachen - dass sich die ÖVP jüngst einen türkisen Anstrich gegeben hat, wurde oft ignoriert. "Was bedeutet Schwarz-Blau? Rassismus und Sozialabbau" war etwa auf einem Transparent zu lesen. Dem Innenminister war der Reim "Nur Wickl mit Kickl" gewidmet. Auch die geplanten Änderungen bei der Sozialversicherung waren Thema. "Gegen die Zerschlagung der Selbstverwaltung", hieß es da etwa.

Obwohl die beiden Regierungsparteien schon in der Früh beim Ministerrat auftreten, halten sowohl ÖVP als auch FPÖ dann auch noch eigene Parteiveranstaltungen ab. Die Blauen absolvieren dabei wieder ihr traditionelles Programm am Linzer Urfahranermarkt. Den Besuchern im Festzelt wird dabei nicht nur Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache einheizen, sondern auch der Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Harald Vilimsky.



Die Kundgebung der FPÖ im Livestream:

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Spiel und Spaß für Groß und Klein bietet unterdessen die ÖVP bei einem bunten Familienfest im Schlosspark Schönbrunn. Mit dabei sind neben Bundeskanzler Kurz auch Familienministerin Juliane Bogner-Strauß und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.



Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Die NEOS begehen den 1. Mai traditionell als "Tag der Bildung". Der stellvertretende Klubchef Niki Scherak erklärte dazu, die großen Fragen im Zusammenhang mit Arbeit und Arbeitslosigkeit seien vor allem Bildungsfragen.