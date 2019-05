Sobotka im BVT-Ausschuss: „Ich bin kein James Bond“

Wien – Nach rund vier Wochen Pause hat der parlamentarische Untersuchungsausschuss rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) am Dienstag mit prominenter Besetzung an Fahrt aufgenommen. Geladen war Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Im Zentrum stand dabei Sobotkas Zeit als Innenminister in den Jahren 2016 und 2017 – zudem wird er im Konvolut mehrmals erwähnt, das die BVT-Affäre ausgelöst hatte. „Bis zum heutigen Tag“ kenne er das Konvolut nicht, sagte der ÖVP-Politiker.

Die Opposition befragte Sobotka zu angeblich schwarzen Netzwerken im Innenministerium und parteipolitisch motivierten Besetzungen im BVT. Der Ex-Ressortchef bestritt dies vehement. Es sei immer so gewesen, „dass die Besten zum Zug kamen“, befand Sobotka. NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper fragte, wie seine Beziehung zu seinem ehemaligen Spitzenbeamten Michael Kloibmüller war. Kloibmüllers Name wird immer wieder im Ausschuss genannt. Er habe ihm vertraut, Kloibmüller sei „ein exzellenter Mitarbeiter“ gewesen, sagt Sobotka.

E-Mail soll Wahlkampf-Support belegen

Für Aufregung sorgte aber etwas anderes. SPÖ, NEOS und Liste Jetzt werfen Sobotka vor, als Innenminister BVT-Experten für den ÖVP-Wahlkampf 2017 eingespannt zu haben, und er habe legistische Texte für Koalitionsverhandlungen erstellen lassen. Dazu wurden E-Mail-Korrespondenzen verlesen. Eine E-Mail stammt von der Rechtsreferatsleiterin des BVT und ging an einen Mitarbeiter des Kabinetts Sobotka. „Betreff ‚KBM Auftrag‘ – Wichtigkeit hoch“ (KBM steht für Kabinett des Bundesministers), wird daraus zitiert. Es ging um einen „Auftrag betreffend Wahlkampfthema für HBM“ (HBM steht für „Herr Bundesminister“, also Sobotka). Krisper sah im Falle einer Auftragserteilung durch Sobotka den „Vorwurf des Amtsmissbrauchs“ erfüllt. Auch Liste-Jetzt-Fraktionschef Peter Pilz stellte den Verdacht von Amtsmissbrauch in den Raum.

„Es geht immer wieder ums Sicherheitsinteresse Österreichs, nicht um einen Wahlkampf“, sagte Sobotka. Einem Minister stehe es zu, Informationen zu erhalten. Es sei „normal“, dass das „Haus“ Informationen aus dem BVT anfordere. Es sei angesichts der Sicherheitslage (Terroranschläge in Europa) lediglich darum gegangen, „Positionen des Hauses“ zu haben.

Sobotka gibt sich unwissend

Gefragt, ob er den Auftrag selbst dazu erteilt habe, sagte Sobotka: „Ich habe keinen dezidierten Auftrag gegeben, es ist mir zumindest nicht erinnerlich.“ Es finde sich im Wahlprogramm ja auch nichts von dem Erfragten, betonte Sobotka mehrmals. Pilz hakte nach: „Kennen Sie diesen KBM-Auftrag?“ Sobotka erklärte, dass er „die Mails zum ersten Mal“ sehe. Laut Pilz war der Inhalt des „KBM-Auftrags“, „fünf legistische Punkte für das Wahlprogramm zu erarbeiten“. Details müsse man von den Mitarbeitern erfragen, so Sobotka. ÖVP-Fraktionschef Werner Amon sagte, in den E-Mails sei nur von „Wahlkampfthemen“ die Rede, nicht von einem Wahlprogramm.

Thema im U-Ausschuss war auch die Affäre rund um die nordkoreanischen Reisepässe. Persönlich will sich Sobotka in dieser Causa nicht involviert haben. Aufgrund von Medienanfragen habe er seinen Kabinettschef gebeten zu klären, ob hier alles korrekt abgelaufen sei. Überhaupt wollte Sobotka mit dem Verfassungsschutz nicht viel zu tun gehabt haben: „Ich bin kein James Bond, da kann ich Sie beruhigen.“ Der Name der langjährigen Leiterin des Extremismus-Referats im Bundesamt sagte ihm bei der Befragung nichts. (sas)