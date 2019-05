Strache in der TT-Lounge: Druck auf Kurz, SPÖ wollte Bündnis

Wien – Heinz-Christian Strache fühlt sich wohl in seiner Funktion als Vizekanzler. Er habe keine Problem damit, wenn Sebastian Kurz auch nach der nächsten Nationalratswahl Kanzler wird, sagt der FPÖ-Chef in der Wiener TT-Lounge. „Mir geht es nicht darum, welche Funktion ich in der Regierung habe. Mir ist wichtig, dass wir Freiheitliche so stark sind, um auf Augenhöhe mit der ÖVP unsere Inhalte für Österreich in der Regierung sicherzustellen.“

Den ÖVP-Kanzler lobt Strache. Kurz mache einen exzellenten Job. Aber: „Wir Freiheitlichen sind der Reformmotor und die Kraft der Erneuerung. Ohne uns würden viele Reformen gar nicht umgesetzt. Da braucht es immer den zarten Stoß der FPÖ und das Lästigsein, damit da und dort etwas in die richtige Richtung geht.“ Manchmal müsse man auch „rempeln“, fügt Strache hinzu.

Man werde mindestens zwei Perioden brauchen, „um das, was in den vergangenen elf Jahren angerichtet worden ist, nachhaltig zu korrigieren“, kritisiert Strache die vorherigen SPÖ-ÖVP-Koalitionen. In der zweiten Periode wolle man auch eine weitere Pensionsreform in Angriff nehmen.

Gefragt nach der Stimmung in der Koalition, sagt Strache: „Die Chemie stimmt.“ Trotzdem gebe es „natürlich“ unterschiedliche Positionen. Die Volkspartei sieht er aber zwiegespalten. Diese sei in einer Situation, „die nicht ganz leicht ist. Manchmal weiß man nicht, wer die alte ÖVP und wer die Türkisen sind – und welcher Landeshauptmann auf welcher Seite steht.“ Das sei alles sehr kompliziert – und für Sebastian Kurz als Parteichef gar nicht leicht zu managen, glaubt Strache.

Dass die ÖVP in Tirol mit den Grünen koaliert, „ärgert viele Freiheitliche, aber auch den einen oder anderen ÖVP-Wähler“, meint der FPÖ-Chef. Er sieht hier die ÖVP eine „Zwei-Firmen-Theorie“ fahren. Das sei unglaubwürdig. Vor allem weil Kurz ja eine Generalvollmacht bekommen habe, als er den ÖVP-Chefsessel übernommen hat. Strache wünscht sich, dass „Kurz mit den Landesobleuten das eine oder andere bespricht und ihnen klar sagt: ,Ich habe die Generalvollmacht und so nicht.‘“ Das wäre aus Sicht Straches notwendig. „Ich habe es so erlebt, dass ihm die Landeshauptleute öffentlich ausrichten, was er zu tun hat und was nicht. Das ist ein Unding. Das sollte man abstellen.“

Strache lässt aber mit einem anderen Sager aufhorchen. Darauf angesprochen, was er in Wien ändern würde, nennt er unter anderem das Schulsystem und „Fehlentwicklungen in der Integration“. Der Vorfall an der HTL Ottakring sei „absurd“. In Reaktion darauf hat ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann vergangene Woche Time-out-Klassen angekündigt. Dort sollen Problemschüler für eine begrenzte Zeit untergebracht werden. „Das ist doch alles Unsinn. Da muss man völlig anders agieren, da braucht es Konsequenzen im Schulbetrieb“, sagt Strache. Er würde eine Hotline einrichten, wo Lehrer und Schüler, die Missstände erleben, sich melden können. Dann könne man diesen Fällen nachgehen und versuchen, strukturell etwas zu ändern.

Gilt die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl als Ablösekandidatin? „Das sind dumme und bösartige Gerüchte. Ich stehe zu 120 Prozent hinter der Außenministerin. Für mich war immer klar, dass sie eine parteiunabhängige Außenministerin ist. Sie ist eine fachlich exzellente Außenministerin mit internationaler Akzeptanz“, befindet Strache.

Als Sportminister will Strache die tägliche Turnstunde zunächst in allen Kindergärten und Volksschulen „in Richtung 100 Prozent Abdeckung“ entwickeln. Danach will er die tägliche Sportstunde für alle Pflichtschüler bis 14 Jahren sicherstellen.

Die Mehrkosten von 2,5 Millionen Euro bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld „freuen mich natürlich nicht“, sagt der Ressortchef. Nun will er eine „transparente Aufschlüsselung aller Kosten“ haben. Bis dato sei nämlich noch keiner bei ihm vorstellig geworden. Das sei aber die Grundvoraussetzung. „Einfach so mitgeteilt zu bekommen, wir haben mehr ausgegeben und der Bund wird hoffentlich einspringen, ist kein guter Zugang.“ Seitdem er Sportminister ist, habe sein Ressort alle Förderanträge der vergangenen zehn Jahre aufgearbeitet, sagt Strache. „Wir haben einen Betrag in Höhe von etwa 2,8 Millionen Euro errechnet – von nicht ordnungsgemäß verwendeten Fördermitteln. Diese Gelder verlangen wir jetzt zurück.“ (sas)