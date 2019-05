Böhmermann gelang geschickter Coup: Song mit Peter Klien

Innsbruck — Ein "kleines Special" versprach Jan Böhmermann am Montag und postete unter dem Link dotheyknowitseurope.eu einen Countdown. Der lief am Mittwoch um 20.15 Uhr ab. Die Erwartungen waren hoch — veröffentlicht der Satiriker weiteres Material rund um die Ibiza-Affäre? Die Antwort: Nein. Nachdem die Seite aktuell (Stand: 20.45 Uhr) immer noch mit Serverproblemen zu kämpfen hat, hat die ZDF-Mediathek das Rätsel gelöst.

Böhmermann nutzte die Aufmerksamkeit um seine Person, um eine Kampagne seiner Sendung Neo Magazine Royal groß anzukündigen. Vielmehr handelt es sich um einen Song, an dem Satiriker und Komiker aus mehreren europäischen Ländern mitwirkten. Darunter auch Peter Klien, der im Lied unter anderem von "Knödeln, Kitzbühel, Falco und Kommissar Rex" singt. "Allein sind wir allein" heißt es im Refrain.

Wie der Standard berichtet, gab es in Wien sogar ein Public Viewing auf der Mariahilfer Straße. "Auf der Mariahilfer Straße findet ein Livestream zu Jan Böhmermanns Online-Aktion statt. Derzeit ist noch Open Mic und jeder Beitrag wird mit einem Spritzer belohnt. Eine Rednerin sagte gerade, sie hätte sich noch nie so sehr für Politik interessiert. Auf der Höhe Zollergasse haben sich rund 100 Menschen im Regen versammelt und lauschen", berichtete die Zeitung.

Zahlreiche Spekulationen im Netz

Im Internet kursierten zuvor bereits zahlreiche Theorien: Während die einen vermuten, Böhmermann habe tatsächlich etwas mit dem heimlich aufgenommenen Video zu tun, sehen andere eher einen geschickt eingefädelten PR-Gag und ein bewusst irreführendes Wort im Quelltext ("ibiza). Zahlreiche Nutzer gingen hingegen davon aus, dass nach dem Ende des Countdowns auf dotheyknowitseurope.eu lediglich Werbung für eine neue Serie, ein neues Video oder eine Veranstaltung aufscheint — sie sollten Recht behalten.

Am späten Mittwochnachmittag hatte Satire-Reporter Peter Klien ein Foto von sich und Böhmermann mit dem Link auf dotheyknowitseurope.eu und dem Hinweis nur noch vier Stunden gepostet. Später dann folgte die Auflösung.

ZDF schließt Böhmermann-Beteiligung aus, Special nicht über Strache

Am Montagabend hatte der deutsche Fernsehsender ZDF bereits auf Nachfrage der Bild-Zeitung dementiert bzw. eindeutig ausgeschlossen, dass Satiriker Böhmermann etwas mit dem Ibiza-Video zu tun hat.

Am Dienstag teilte das ZDF dann auf Anfrage mit, dass die Satireshow "Neo Magazin Royale" von Jan Böhmermann in ihrer nächsten Ausgabe am Donnerstag nicht die Regierungskrise in Österreich in den Mittelpunkt stellt. Das "kleine Special", das der Satiriker auf Twitter angekündigt hatte, werde "im Rahmen der Show sowie online stattfinden und hat nichts mit Herrn Strache zu tun". Die 45-minütige Show ist ab 22.15 Uhr auf ZDFneo zu sehen und online bereits ab 20.15 Uhr abrufbar. (TT.com)