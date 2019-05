Countdown veröffentlicht: Was führt Böhmermann im Schilde?

Innsbruck — In der Ibiza-Affäre fällt immer wieder der Name Jan Böhmermann. Unklar ist nach wie vor, ob und was er mit den Skandal-Videos zu tun hat. Bestätigt ist, dass der deutsche Satiriker die brisanten Inhalte bereits vor Wochen gekannt hat.

Bei der Romy-Verleihung im April schilderte er in seiner Rede genaue Szenerie der Ibiza-Aufnahmen. Am Donnerstag sagt Böhmermann in einem Vorschau-Clip zur Show „Neo Magazin Royale": „Kann sein, dass morgen Österreich brennt".

Am heutigen Montag postete Jan Böhmermann auf Twitter: „Diese Woche haben wir sogar ein kleines Special vorbereitet".

Darauf folgte der Link dotheyknowitseurope.eu. Auf der Website befindet sich ein Countdown, der am Mittwoch um 20.15 Uhr abläuft, was dann passiert ist nicht bekannt.

Im Quellcode der Website findet sich das Wort „Ibiza". Es gibt also einen möglichen Hinweis auf einen Zusammenhang mit dem Ibiza-Skandal. (TT.com)