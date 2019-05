Was hat Böhmermann vor? ZDF schließt Beteiligung an Ibiza-Video aus

Innsbruck — In der Ibiza-Affäre fällt immer wieder der Name Jan Böhmermann. Unklar ist nach wie vor, ob und was er mit den Skandal-Videos zu tun hat. Bestätigt ist, dass der deutsche Satiriker die brisanten Inhalte bereits vor Wochen gekannt hat.

Bei der Romy-Verleihung im April schilderte er in seiner Rede die genaue Szenerie der Ibiza-Aufnahmen. Am Donnerstag sagt Böhmermann in einem Vorschau-Clip zur Show „Neo Magazin Royale": „Kann sein, dass morgen Österreich brennt".

Was passiert nach dem Countdown?

Am Montag postete Jan Böhmermann auf Twitter: „Diese Woche haben wir sogar ein kleines Special vorbereitet".

Darauf folgte der Link dotheyknowitseurope.eu. Auf der Website befindet sich ein Countdown, der am Mittwoch um 20.15 Uhr abläuft, was dann passiert, ist nicht bekannt.

Im Quellcode der Website findet sich das Wort „Ibiza". Deutet das auf einen Zusammenhang mit dem Ibiza-Skandal hin? Im Internet kursieren bereits zahlreiche Theorien: Während die einen vermuten, Böhmermann habe tatsächlich etwas mit dem heimlich aufgenommenen Video zu tun, sehen andere eher einen geschickt eingefädelten PR-Gag und ein bewusst irreführendes Wort im Quelltext . Zahlreiche Nutzer gehen davon aus, dass nach dem Ende des Countdowns auf dotheyknowitseurope.eu lediglich Werbung für eine neue Serie, ein neues Video oder eine Veranstaltung aufscheint. Laut WHOIS-Abfrage wurde die Seite am 15. Mai von der bildundtonfabrik registriert (darauf deutet die Kontaktadresse in der Abfrage hin) - jene Firma, die die ZDF-Sendungen Roche & Böhmermann, Schulz & Böhmermann und Neo Magazin Royale produziert. Ebenfalls von der bildundtonfabrik am 15. Mai registriert wurde die Seite comediansforworldpeace.eu - darauf findet sich übrigens exakt der gleiche Countdown.

Ibiza-Skandal: ZDF schließt Böhmermann-Beteiligung aus

Dass das Wort "Ibiza" im Quelltext der Seite mit dem Countdown tatsächlich nur geschickt eingefädelter PR-Gag ist, scheint realistisch. Am Montagabend hat der deutsche Fernsehsender ZDF nämlich auf Nachfrage der Bild-Zeitung dementiert bzw. eindeutig ausgeschlossen, dass Satiriker Böhmermann etwas mit dem Ibiza-Video zu tun hat. (TT.com)