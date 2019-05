Parlament beendete Kurz' Kanzlerschaft: Abgang in den Wahlkampf

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Als alles vorbei ist, reicht Sebastian Kurz der vorsitzführenden Präsidentin Doris Bures (SPÖ) die Hand, winkt den Abgeordneten zu und verlässt den Sitzungssaal. Die Mitglieder seiner Regierung, die erfahrenen genauso wie die erst vorige Woche ernannten Experten, folgen im Gänsemarsch.

Es ist der – vorerst – letzte Abgang des Sebastian Kurz als Bundeskanzler. Minuten zuvor haben ihm die Abgeordneten von SPÖ, FPÖ und Liste „Jetzt“ das Vertrauen entzogen und damit erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik eine Bundesregierung abgewählt.

Die Abstimmung setzt den Schlusspunkt unter eine mehr als dreistündige Debatte. Misstrauen nur gegen den Kanzler, wie „Jetzt“ das wollte, war der SPÖ zu wenig. Das Motto lautet nun Misstrauen gegen die gesamte Regierung. Die FPÖ hat angekündigt, diesen Antrag zu unterstützen.

Die Stimmung auf den Gängen der Hofburg ist angespannt. „Ich mag historische Momente“, sagt der Kurz-Vertraute und Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP). Abgeordnete begrüßen sich freundlich, Bussi links, Bussi rechts, auch über Fraktionsgrenzen hinweg.

Und immer wieder die Frage, wen der Bundespräsident nach der Abwahl von Kurz wohl zum Übergangskanzler ernennen wird.

Endlich steht SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried am Rednerpult. Er steigt voll ein: „Wer trägt die Verantwortung für das Chaos? Und welche Konsequenzen wurden gezogen? Fakt ist: Die Regierung Kurz ist gescheitert.“

Kurz verzieht keine Miene. Dann ist er am Wort. „Ich bin ein ruhiger Mensch und habe schon viel ausgehalten. In diesem Fall ist mir das schwergefallen. Aber ich habe mich entschieden, mich von Ihnen nicht provozieren zu lassen.“

Der Noch-Kanzler spricht von einer „Zäsur“ und bedankt sich bei den Mitgliedern seiner Regierung, ausdrücklich auch bei den Freiheitlichen. Und er betont, dass er in den entscheidenden Tagen sehr wohl mit allen Parteichefs Gespräche geführt habe. Und ja, „Rachegelüste“ gegen ihn als Person könne er verstehen. „Jetzt aber auch noch die ganze Regierung stürzen zu wollen, das kann, glaube ich, niemand nachvollziehen.“

Selten sind so viele Journalisten im Hohen Haus. Wenn in Österreich die Regierung stürzt, noch dazu die des Shootingstars Kurz, interessiert das weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Aber der Platz auf der Besuchergalerie ist knapp. Bürger, die dem einmaligen Ereignis folgen wollen, müssen mit einem Livestream in der benachbarten Nationalbibliothek vorliebnehmen.

Auftritt Pamela Rendi-Wagner. „Ihre Politik stürzt Österreich schon zum zweiten Mal in Neuwahlen“, wirft sie Kurz vor. Der verzieht weiter keine Miene. „Und jetzt, nachdem Ihr Scheitern offensichtlich geworden ist, fordern Sie von uns Abgeordneten Stabilität ein. Sie wollen Zustimmung und Vertrauen für eine ÖVP-Alleinregierung – und zwar im Nachhinein.“

Tatsächlich gehe es Kurz nur um den „schamlosen, verantwortungslosen Griff nach der Macht“ – aber die Macht gehe vom Volk aus. Die SPÖ-Abgeordneten applaudieren. Die türkisen Mandatare lachen und erinnern lautstark an die EU-Wahl, welche die SPÖ ratlos zurückließ.

Rendi-Wagner spricht weiter, über Verantwortung, das Gemeinwohl, die mit einem Staatsamt verbundenen Aufgaben. Kurz werde dem nicht gerecht: „Herr Bundeskanzler, Sie wollen nicht überzeugen. Sie wollen Vertrauen erzwingen. Aber Vertrauen kann man nicht erzwingen.“

Der neue FPÖ-Obmann Norbert Hofer und Ex-Innenminister Herbert Kickl haben erstmals seit ihrem Abgang aus der Regierung wieder auf den Abgeordnetenbänken Platz genommen. Hofer ist künftig Klubobmann, Kickl geschäftsführender Klubchef. Kickl bedankt sich bei den Türkisen und Kurz für die Zeit in der Regierung: „Ich möchte so weit gehen, dass unser Vertrauen in den Bundeskanzler in Wahrheit das Fundament gewesen ist.“

Dann folgt der Angriff. Ruhig im Ton, umso bestimmter in der Sache. Statt der türkisen zeige sich wieder die schwarze ÖVP: „Es ging um die Wiederherstellung der Machtachse der alten ÖVP.“ Er wendet sich direkt an Kurz: „Sie sind getrieben worden von jener alten ÖVP, von der sie den Menschen im letzten Wahlkampf versprochen haben, dass Sie sie überwunden haben.“ Und weiter: „Dieser Griff nach der Macht ist widerlich. Das geht sich für uns nicht mehr aus.“

Kurz hört mit fast unbewegter Miene zu, aufmerksam, so wie er in den besseren Zeiten seiner Regierung dem Innenminister Kickl gelauscht hat.

Später tritt auch Hofer ans Mikrophon. Auch er ist ruhig und verbindlich: „Eine sehr beliebte und erfolgreiche Koalition ist zu Ende gegangen. Ich behaupte, zu rasch. Ich behaupte, auch leichtfertig.“ Er gibt den Staatsmann, will Sicherheit vermitteln: Nein, es gebe keine Staatskrise. Weder eine Partei noch eine Einzelperson könnten diese auslösen. Und an die Zuseher der TV-Übertragung: „Bitte machen Sie sich keine Sorgen.“

Von der bisherigen Opposition bleiben beim Misstrauensantrag nur die NEOS sitzen. Nicht, weil sie an Kurz nichts auszusetzen hätten. „Das türkis-blaue Experiment ist gescheitert“, rief Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. Kurz habe gewusst, dass mit Populisten kein Staat zu machen sei. Ihrer Fraktion gehe es jetzt aber darum, der ÖVP und Kurz ein „enges Korsett“ anzulegen.

Alfred Noll von der Liste „Jetzt“ nimmt die FPÖ in Schutz: „Sie haben sich von Sebastian Kurz täuschen lassen und für seine egomanischen Ziele uneingeschränkter Führerschaft instrumentalisieren lassen.“

Nach knapp drei Stunden ist es an ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer, Kurz noch einen letzten Applaus als Regierungschef zu organisieren: „Herr Bundeskanzler, ich sage dir ein herzliches Danke und Glückauf!“ – Standing Ovations bei den Türkisen.

Dann ist die (erste?) Kanzlerschaft Kurz nach 525 Tagen aber vorbei. „Antrag angenommen“, sagt Bures am Podium. Die Regierung geht ab.

Zwei Stunden später eröffnet der ÖVP-Chef in der türkisen Parteiakademie den Wahlkampf für September: „Die Freiheitliche Partei hat sehr schnell eine neue Koalition gebildet, nämlich mit der Sozialdemokratie. Geeint im Hass auf die Volkspartei und mit einem klaren Ziel, nämlich Kurz muss weg.“ Der Moderator gibt den Takt für die Wiedereroberung des Kanzleramts vor: „Steht auf für Sebastian!“