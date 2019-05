Fünf Neuwahlen in 32 VP-Regierungsjahren

Von Michael Sprenger

Wien – 1986 bildet eine Zeitenwende. Nach Jörg Haiders Wahl zum FPÖ-Obmann kam es zum Bruch der SPÖ/FPÖ-Koalition. Der Aufstieg der FPÖ begann, die Grünen zogen in den Nationalrat ein und die ÖVP kehrte nach fast 17 Oppositionsjahren 1987 zurück in eine Bundesregierung. Ohne einen Tag Unterbrechung blieb sie bis zum Misstrauensvotum am Montag an der Macht. Sie war damit die am längsten amtierende Regierungspartei.

Von 1987 bis zum Jahr 2000 bildete die SPÖ unter ihren Kanzlern Franz Vranitzky und Viktor Klima eine große Koalition mit der ÖVP. Der große Wurf gelang den beiden Volksparteien SPÖ und ÖVP mit dem EU-Beitritt. Doch in der Wählergunst ging es für die Große Koalition stetig bergab. Wolfgang Schüssel (ÖVP) glaubte 1995 den Umfragen und ließ vorzeitig wählen. Doch sein Kalkül ging nicht auf.

Zur Jahrtausendwende kam Schüssels große Stunde. Er bildete einen Koalitionspakt mit Haiders FPÖ. 2002, nach dem blauen Aufstand in Knittelfeld, wurde von Schüssel erneut eine Neuwahl ausgerufen. Dieses Mal feierte die ÖVP einen fulminanten Erfolg, die FPÖ stürzte ab: Trotzdem bildete die FPÖ (BZÖ) eine Regierung mit der ÖVP.

2007 kam die SPÖ unter Alfred Gusenbauer zurück ins Kanzleramt. Die ÖVP wurde wieder Juniorpartner. Bis es dann Vizekanzler und ÖVP-Chef Wilhelm Molterer reichte. Die Neuwahl wurde ein Rohrkrepierer, Werner Faymann wurde SPÖ-Kanzler.

Die ÖVP musste bis zum Jahre 2017 ausharren – bis zum Rücktritt von Reinhold Mitterlehner: Er war der achte ÖVP-Vizekanzler seit 1987. Sebastian Kurz wurde ÖVP-Chef und beendete die Koalition mit den Roten. Die Schwarzen wurden auf Türkis umgefärbt. Unter Kurz konnte die ÖVP kräftig zulegen. Er bildete eine Koalition mit der FPÖ. Bis sie Kurz – nach Ibiza – in der Vorwoche beendete.