Klarer Trend bei ÖH-Wahlen: Grüne Studenten auf Erfolgskurs

Wien – Bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) gibt es derzeit nur einen Trend: Die Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) haben an den meisten Hochschulen dazu gewonnen, darunter auch an den ersten ausgezählten größeren Hochschulen.

Exemplarisch das Ergebnis an der Uni Salzburg: Dort haben die GRAS als einzige Fraktion Stimmen dazu gewonnen und legten von 18 auf 40 Prozent zu. Alle anderen antretenden Listen verloren dagegen. An der Medizin-Uni Innsbruck verdoppelten sie ihren Stimmenanteil ebenfalls (von 15 auf 30 Prozent).

Auch der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) schnitt an vielen Hochschulen stark ab, an anderen verloren sie dagegen. Die Fachschaftslisten (FLÖ), derzeit neben GRAS und VSStÖ der dritte Koalitionspartner in der ÖH-Exekutive, steuern dagegen auf ein schwaches Resultat zu.

Die VP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) stagniert größtenteils, die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) dürften leichte Verluste einfahren.

Ein wenig dem Wahltermin geschuldet dürfte der starke Zuwachs an Briefwählern sein. Mit rund 8.000 abgegebenen Stimmen hat sich ihre Zahl gegenüber dem Jahr 2017 vervierfacht. (APA)