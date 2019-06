Rauchverbot in Gastronomie scheint fix: ÖVP will Antrag zustimmen

Wien – Nach einigem Hin und Her scheint dürfte nun doch das Rauchverbot in der Gastronomie kommen. Hatte die Ende Mai entlassene ÖVP-FPÖ-Regierung sich auf eine Rücknahme des an sich bereits beschlossenen absoluten Rauchverbots geeinigt und damit fast 900.000 Unterzeichner des „Don‘t Smoke“-Volksbegehrens außen vor gelassen, lenkt die ÖVP nun beim Thema Nichtraucherschutz ein.

Wie ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Donnerstag per Presseaussendung bekannt gab, wird die ÖVP ihren Widerstand gegen das Rauchverbot in Lokalen aufgeben. Sollte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in der kommenden Session, die am 11. Juni startet, das entsprechende Gesetz aufheben, „dann ist die weitere Vorgangsweise klar. Dann kommt das Rauchverbot“, stellte Wöginger klar. Falls der VfGH die derzeitige Regelung nicht kippt, „dann würden wir einem Antrag für das Rauchverbot die Zustimmung geben“, kündigte Wöginger an. Gegenüber der Kronen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe) präzisierte Wöginger, er habe sich mit ÖVP-Obmann und Ex-Kanzler Sebastian Kurz auf diese Linie geeinigt.

SPÖ will Antrag noch im Juli beschließen

Ein Antrag dafür liegt von der SPÖ bereits vor, schreibt der Standard. Geht es nach SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, könnte dieser am 26. Juni im Gesundheitsausschuss behandelt und im Juli im Parlament beschlossen werden. Damit wäre das Rauchen in der gesamten Gastronomie verboten.

Ihre Bedingung, die Generalsekretär Karl Nehammer noch formuliert hatte – erst über Sachfragen zu debattieren wenn sich die Parteien auf ein Verfassungsgesetz gegen „Wahlzuckerln“ geeinigt hätten – hat die ÖVP damit offenbar aufgegeben.

Initiatoren vom Volksbegehren jubeln

Erfreut aufgenommen haben die neue Mehrheit im Parlament für ein Rauchverbot die Initiatoren des von fast 900.000 Menschen unterstützten „Don‘t Smoke“-Volksbegehrens. „Die Gesundheit der Menschen ist nicht verhandelbar und darf kein Spielball von Populismus und Politik sein“, begrüßten die Initiatoren den Beschluss der ÖVP.

Sie plädierten für einen frühestmöglichen Beschluss des neuen Gesetzes. „Jeder Tag der Verzögerung geht zulasten der Gesundheit der Bevölkerung“, schrieben die Initiatoren in einer Presseaussendung. (TT.com/APA)