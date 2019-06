Was tut sich im und um das Parlament herum?

Rauchverbot in der Gastronomie

Das Rauchverbot in der Gastronomie war unter Rot-Schwarz beschlossene Sache. Doch bevor Gesetzt in Kraft treten konnte, wurde es von der rechtskonservativen Regierung außer Kraft gesetzt. Es war vor allem die FPÖ, die das Rauchverbot nicht absolut gesetzt haben wollte. Die ÖVP gabe nach. Die SPÖ will mit den NEOS und der Liste Jetzt einen Antrag einbringen. Die ÖVP kündigte an, jetzt auch für ein Rauchverbot zu sein. Die FPÖ übt postwenden scharfe Kritik am bisherigen Regeerungspartner. Die ÖVP sei der „Sprengmeister der Bundesregierung" und sie verpasse den Wirten definitiv den „Todesstoß".