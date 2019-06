Parteien einigten sich auf Valorisierung des Pflegegeldes

„Sicherheitspaket“

Türkis-blaues Überwachungspaket auf dem VfGH-Prüfstand

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) beschäftigt sich am Dienstag in öffentlicher Verhandlung mit dem in der Ära Türkis-Blau beschlossenen „Sicherheitspaket“, d ...