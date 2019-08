ÖVP beschließt Bundesliste für Neuwahl: Kurz setzt auf alte Garde

Wien – Die ÖVP hat ihre Bundesliste für die Nationalratswahl beschlossen. Wenig überraschend ist Parteichef Sebastian Kurz Spitzenkandidat. Quereinsteiger gibt es diesmal keine. Hinter Kurz reiht sich auf dem zweiten Platz Elisabeth Köstinger. Die Ex-Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus führt zugleich die Landesliste in Kärnten an. Auf dem dritten Rang befindet sich der frühere EU- und Kulturminister Gernot Blümel – er ist auch Nummer 1 der Wiener Landesliste. Danach folgt die Tiroler ÖVP-Spitzenkandidatin und Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Auch der frühere Reform- und Justizminister Josef Moser ist auf der Liste (Rang 5).

Hinter Moser folgt Juliane Bogner-Strauß. Die ehemalige Familienministerin führt auch die ÖVP-Landesliste Steiermark an. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka folgt auf Platz sieben – er ist gleichzeitig Spitzenkandidat in Niederösterreich. Die Top Ten komplettieren die Abgeordneten Gaby Schwarz, Klubchef und ÖAAB-Obmann August Wöginger und die Tirolerin Kira Grünberg. Sie ist damit an wählbarer Stelle. Im vergangenen Wahlkampf war sie Spitzenkandidatin in Tirol. Landeshauptmann Günther Platter hatte vor rund einem Monat deponiert, dass Grünberg auf der Bundesliste „gut positioniert“ wird – die TT berichtete.

Weitere Kandidaten auf der ÖVP-Bundesliste sind: Generalsekretär Karl Nehammer, die Organisatorin des Wiener Opernballs Maria Großbauer, Martin Engelberg, Tanja Graf sowie ÖVP-Bundesgeschäftsführer Axel Melchior. Neu auf der Liste ist die Präsidentin der niederösterreichischen Bäuerinnen Irene Neumann-Hartberger (Platz 16). Dahinter kandidieren wieder Rudolf Taschner, Martina Ess und Werner Saxinger. Auf Rang 20 befindet sich die Niederösterreicherin Bettina Rausch – sie ist seit 2018 die Präsidentin der Politischen Akademie.

Nicht auf der Liste sind die Ex-Minister Hartwig Löger (Finanzen) sowie Heinz Faßmann (Bildung). (sas)

