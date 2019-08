24,6 Milliarden Euro: Spitalskosten dürften sich bis 2030 verdoppeln

Alpbach – Die Gesundheitsgespräche gestern in Alpbach waren teils starker Tobak. Am Vormittag stellten die Wiener Gesundheitsökonomen Maria Hofmarcher und Christopher Singhuber in einem neuen Projektbericht mit Unterstützung von Philips Austria fest, dass sich die Spitalsausgaben in Österreich bis 2030 verdoppeln dürften. Die Aufwendungen pro Kopf würden von 1452 Euro heute auf 2780 Euro pro Kopf steigen, meinten die beiden Experten.

In Summe ergibt das einen Anstieg von 12,8 Milliarden Euro auf 24,6 Milliarden im Jahr 2030. Österreich hat im europäischen Vergleich zu viele Spitalsbetten. In Schweden kommen auf 1000 Einwohner 2,3 Spitalsbetten, in Österreich sind es 7,4 Betten. Die Politik versucht, Betten abzubauen, scheitert aber oft vor allem auf kommunaler Ebene und auch auf Landesebene am Protest der Bevölkerung.

Die Studienautoren Hofmarcher und Singhuber machen für die Kostenexplosion im Spitalsbereich die fehlenden politischen Strategien und wenig öffentlich zugängliche Informationen als Mitursachen aus. „Versorgung, Verantwortlichkeiten und Finanzierung müssen dringend bundesländerübergreifend aufeinander abgestimmt werden.“ Insgesamt sei in der Gesundheitspolitik der Umbau der Finanzierung mit mehr Transparenz wichtiger als der Umbau der „Kassenlandschaft“.

In Österreich wird der niedergelassene Bereich von der Sozialversicherung bezahlt, die Spitäler mehrheitlich von den Ländern. Das führt dazu, dass Patienten zwischen den Finanziers Bund und Länder hin und her geschoben werden. Seit Langem fordern Experten eine Finanzierung des Gesundheitssystems aus einer Hand.

Zu Mittag in Alpbach trafen sich der Chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, Alexander Biach, der Wiener Gesundheitslandesrat Peter Hacker (SPÖ) und sein steirisches Pendant, Christopher Drexler (ÖVP), bei einer Pressekonferenz. Die Finanzierung aus einer Hand sehen Biach und Drexler gar nicht so sehr als Allheilmittel. „Ich möchte dem Mythos widersprechen, dass durch eine Finanzierung aus einer Hand im Gesundheitssystem alles gut wäre“, meinte Drexler. Die Hauptsache sei, dass die handelnden Akteure sich gut abstimmen würden. „Da haben wir viel verbessert und wir ziehen da an einem Strang.“ Diese Einschätzung teile er 1:1, meinte Biach. „Es geht nicht um die Machtfrage, wer von den Finanziers sich durchsetzt. Das ist vollkommen egal.“ Es gehöre gemeinsam gemacht, geplant und gesteuert, sagte Biach. „Das macht die Bundeszielsteuerungskommission.“ Weder Biach noch Drexler gehen davon aus, dass es in zehn Jahren eine Finanzierung des Gesundheitssystems aus einer Hand geben werde.

Daran festhalten und daran glauben will hingegen Wiens Gesundheitslandesrat Peter Hacker. Der Fortschritt der Medizin, in der heute viel mehr ambulant gemacht werden könne, erfordere ohnehin ein Umdenken. „Bombenwurf“ brauche es keinen. „Es kann nicht mehr angehen, dass sich der eine Systempartner ins Fäustchen lacht, weil der andere Systempartner mehr zahlen muss.“

Nachmittags wurde in Alp-bach noch über Künstliche Intelligenz und deren Einfluss in der Medizin diskutiert. Die Digitalisierung sei bereits in der Medizin verankert, dass jedoch Ärzte zur Gänze ersetzt werden könnten, glaubte in Alpbach keiner. Daten seien kein Wissen und keine Erfahrung, aber eine Unterstützung, so der Tenor. Abends in Alpbach ließ man die Gesundheitsgespräche gemütlich ausklingen. (aheu, APA)