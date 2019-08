Neues Schuljahr startet mit vielen Schulschließungen: Tirol stark betroffen

Wien – Das neue Schuljahr bringt das Aus für fast 30 Schulstandorte, das sind viermal so viele wie im Vorjahr. Schulschließungen gibt es dabei in der Steiermark, Salzburg, Tirol, Kärnten und Oberösterreich. Gut die Hälfte der Schließungen betrifft Volksschulen, zeigt ein APA-Rundruf in den Bildungsdirektionen. In Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und Vorarlberg bleiben alle Schulen erhalten.

Die meisten Schulen sperren in Tirol und der Steiermark zu. In Tirol betroffen sind dabei laut Bildungsdirektion Kleinstschulen mit einer „Handvoll Kinder“. Konkret sind das die Volksschulen Vent, Holdernach, Neder und Jenbach II. Außerdem werden drei Sonderschulen in Jenbach, Vorderes Stubai und Wörgl geschlossen, wobei zwei davon bisher unselbstständige Sonderschulen und anderen Schulen angeschlossen waren. Auch bei den Neuen Mittelschulen (NMS) in Innsbruck wird es eine Änderung geben: Die NMS Wilten und die NMS Dr. Fritz Prior werden aufgelassen, dafür wird aber eine neue NMS in der Leopoldstraße gegründet.

In der Steiermark werden auf Antrag der Schulerhaltergemeinden die NMS in Feldbach, Trofaiach und Graz-St. Leonhard geschlossen bzw. mit benachbarten Schulen zusammengelegt oder neu organisiert. Außerdem schließen die Volksschulen Winklern, Frannach und Preßguts. Dazu kommen drei Grazer Volksschul-Standorte, die aber reorganisiert bzw. durch Neugründungen kompensiert werden.

Sinkende Schülerzahlen als Grund

In Kärnten werden mit Herbst insgesamt sechs Schulstandorte geschlossen: Vier Volksschulen in den Bezirken Völkermarkt, Spittal an der Drau, Klagenfurt-Land und Klagenfurt-Stadt, außerdem noch eine Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in Klagenfurt und eine Neue Mittelschule in Spittal an der Drau. Als Grund werden von der Bildungsdirektion Kärnten in allen Fällen sinkende Schülerzahlen und die „Optimierung der Schulorganisation“ angeführt.

Drei Schulen werden heuer zu Schulbeginn in Salzburg ihre Pforten nicht mehr öffnen: Die Gemeinde Elsbethen im Flachgau hat die Volksschule Vorderfager geschlossen. Die Wirtschaftskammer Salzburg lässt den Standort der privaten Tourismusschule in Bischofshofen auf, und die Schulschwestern Hallein stellen den Unterricht in der privaten Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe und privaten Fachschule für wirtschaftliche Berufe ein, so die Bildungsdirektion.

In Oberösterreich wurde mit Sommer die Berufsschule Braunau geschlossen. Grund sind sinkende Schülerzahlen und Einsparungsmaßnahmen. (APA)