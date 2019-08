ÖBB-Vorstand bleibt in der FPÖ, er wechselt nur die Landespartei

Wien – Arnold Schiefer ist den Freiheitlichen seit langem verbunden. Er werkte unter Schwarz-Blau für FPÖ-Verkehrsminister, hatte immer wieder Aufsichtsrats- und Managerposten auf einem FPÖ-Ticket. 2018 entließ Infrastrukturminister Norbert Hofer die ÖBB-Aufsichtsratsvorsitzende Brigitte Ederer vorzeitig, setzte an ihrer statt den schlagenden Burschenschafter Schiefer ein. Seit April dieses Jahres ist dieser Finanzvorstand der ÖBB.

Vor einer Woche wurde berichtet, dass Schiefer, der politisch als FPÖ-Gemeinderat in Innsbruck begonnen hat, die Partei verlassen habe. In Polit-Zirkeln erstaunte das. Warum hat er das gemacht? Schiefer hat sich dazu nicht geäußert – bis jetzt. Nun sagt er der Tiroler Tageszeitung, dass er aus der Wiener FPÖ aus- und in die oberösterreichische eingetreten ist. „Aus persönlichen Gründen“, aber auch, weil ihm dies und das bei den Wiener Blauen nicht behage. Dass er sich formal zu Manfred Haimbuchners Gruppe gesellt, liege daran, dass er in Gmunden aufgewachsen sei – und Haimbuchner schätze. Wobei er anfügt, dass das auch für Hofer gelte. (misp, kale)