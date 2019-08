Rudolf Hundstorfer wird am 3. September in Wien beigesetzt

Wien – Der vor einer Woche verstorbene Ex-Sozialminister und ÖGB-Präsident Rudolf Hundstorfer (SPÖ) wird am 3. September in einem Ehrengrab der Stadt Wien auf dem Zentralfriedhof beigesetzt. Die Trauerfeier wird öffentlich sein, bestätigte die Bestattung Wien ORF-Berichte. Als prominente Abschiedsredner werden Kanzlerin Brigitte Bierlein und Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet.

Begräbnisteilnehmer können sich in der Karl-Lueger-Kirche am Zentralfriedhof in ein Kondolenzbuch eintragen, das am kommenden Dienstag ab 11 Uhr aufliegen wird. Die Trauerfeier beginnt dann um 14 Uhr. Dompfarrer Toni Faber wird die Einsegnung vornehmen, für die musikalische Untermalung werden die Wiener Philharmoniker sorgen.

Neben Bierlein und Van der Bellen werden Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Altkanzler Franz Vranitzky, Ex-ÖGB-Präsident Erich Foglar und der frühere langjährige Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl Abschiedsreden halten. Persönliche Abschlussworte sollen laut Bestattung Wien vom Vorsitzenden der FSG Wien, Christian Meidlinger, kommen. (APA)