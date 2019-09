Letztes Update am Do, 05.09.2019 11:46

Untersuchungen bei Casinos Austria werden ausgeweitet, Sidlo urlaubt

Die Casinos Austria streben eine vollständige interne Aufklärung der kolportierten Vorwürfe an. Finanzvorstand Peter Sidlo, der angeblich von der FPÖ in den Posten gehievt wurde, geht in der Zwischenzeit auf Urlaub.