Die Server der ÖVP im Visier: “Angriff auf Integrität unserer Demokratie“

Von Wolfgang Sablatnig

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Wien – Die Information in der Sache überließ Sebastian Kurz dem von der ÖVP angeheuerten Sicherheitsexperten Avi Kravitz. Dieser berichtete, dass sich seit Ende Juli Hacker in den IT-Systemen der ÖVP breitgemacht hätten. Schließlich hätten sie sogar über einen „goldenen Schlüssel“ in Form eines Administrator-Accounts verfügt und hätten so die Möglichkeit gehabt, Daten zu kopieren, zu verfälschen oder neu zu platzieren. Am Dienstag sei es gelungen, „den Stecker zu ziehen“ und der Sache ein Ende zu bereiten. Da seien aber schon Daten in großem Ausmaß abgesaugt gewesen.

Die Täter? Vorerst unbekannt. Sie hätten sich über das auch als „Darknet“ bekannte „Tor“-Netzwerk eingeschleust und so ihre Herkunft verwischt. Klar sei, dass es sich um Profis gehandelt habe, die „gefinkelt“ und „gezielt“ vorgegangen seien. Einen ausländischen Geheimdienst als Urheber können die Experten nicht ausschließen. Kurz wollte über mögliche Urheber nicht spekulieren.

Umso klarer ist der ÖVP-Chef in der Bewertung: „Hier wird mit einer hochkriminellen Energie agiert.“ Es handle sich um einen Angriff nicht nur auf die ÖVP, sondern auf das demokratische System. Dass die Causa nur eine Wahlkampf-Inszenierung sei, wies er zurück.

Am Beginn der Affäre standen für die ÖVP unangenehme Enthüllungen. Der Standard recherchierte über eine ihm zugespielte Liste von Parteispenden aus den Jahren 2018 und 2019. Wenige Wochen später berichtete der Falter – wieder unter Berufung auf angebliche interne Dokumente der Türkisen – von einer mutmaßlichen doppelten Buchführung der ÖVP, um die wahren Kosten für den heurigen Wahlkampf zu verschleiern.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz: "Das ist ein Angriff nicht nur auf die Volkspartei, sondern auf das demokratische System, mit dem Ziel, die Wahlen zu verfälschen." - APA

Die ÖVP behauptet, die von der Wiener Stadtzeitung abgedruckten Dokumente seien zum Teil manipuliert. Der Falter habe auf diesen Einwand aber nicht reagiert, deshalb wolle man das Medium klagen. Eine Redakteurin der Zeitung wurde gestern Früh zu der bereits laufenden Information für die Medien nicht zugelassen.

Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft Wien. Diese hat nach den ersten Medienberichten über den mutmaßlichen Hackerangriff Ermittlungen gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts des widerrechtlichen Zugriffs auf ein Computersystem sowie der Datenbeschädigung aufgenommen.

Die amtierende Bundesregierung bezeichnet die Berichte der ÖVP als „zutiefst besorgniserregend“ und einen „Angriff auf die Integrität unserer Demokratie und des Gemeinwesens“.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky forderte die ÖVP auf, der Justiz alle Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn die Attacke tatsächlich so stattgefunden habe, sei es „besorgniserregend“, dass nach dem Ibiza-Video neuerlich eine nicht linke Partei ins Visier genommen werde.

„Volle Aufklärung“ fordern auch die Grünen – über den Hacker-Angriff genauso wie über die Vorwürfe einer doppelten Buchhaltung der ÖVP.