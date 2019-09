Auftritt vor Identitären: Causa Stenzel kommt in den Nationalrat

Wien – Die Causa Ursula Stenzel wird Thema im Nationalrat. ÖVP und NEOS kündigen in Reaktion auf den Auftritt der nicht amtsführenden Wiener FPÖ-Stadträtin bei einer Kundgebung der rechtsextremen Identitären am Wochenende jeweils einen Antrag für das nächste Plenum an. Die ÖVP will noch vor der Wahl über die von ihr geforderte Änderung des Vereinsrechts abstimmen lassen. Die NEOS fordern die Abschaffung der nicht amtsführenden Stadträte.

„Wir werden im Septemberplenum einen Antrag auf Änderung des Vereinsrechts und damit für ein Verbot der Identitären Bewegung stellen“, wird ÖVP-Klubobmann August Wöginger in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA zitiert. Es sei nach der Teilnahme Stenzels am Marsch der Identitären „nötig und unabdingbar“, so schnell wie möglich zu reagieren. Ein Verein kann derzeit nur aufgelöst werden, wenn er gegen Strafgesetze verstößt. Laut ÖVP-Wunsch sollen Behörden einen Verein auch auflösen können, wenn er genutzt wird, um extremistisches oder staatsfeindliches Gedankengut zu verbreiten.

NEOS für Abschaffung nicht amtsführender Stadträte

Auch die NEOS kündigen einen Antrag für die kommende Nationalratssitzung an. Sie wollen ihre langjährige Forderung nach Abschaffung der nicht amtsführenden Wiener Stadträte aufs Tapet bringen. Dafür wäre eine Änderung der Bundesverfassung nötig.

„In Summe zeigen die letzten Vorfälle, dass die Position der auch ehemaligen nicht amtsführenden Stadträte (neben Stenzel erinnere ich an Johann Gudenus und Eduard Schock) eine völlig unsinnige ist“, hieß es in einem Statement von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger gegenüber der APA. „Es handelt sich um Versorgungsjobs, die dem Steuerzahler viel kosten, aber gar nichts bringen“, stellte sie fest.

Die Pinken nehmen die Causa zum Anlass, im nächsten Plenum einen Fristsetzer zu ihrem entsprechenden Antrag, der im Verfassungsausschuss ist, zu stellen. „Wir werden überprüfen, ob das bisherige Mantra von Sparen im System von der ÖVP wirklich ernst genommen wird und diese Position endlich abgeschafft wird“, so Meinl-Reisinger.

SPÖ für Verbots-Prüfung „unter Wahrung der Grundrechte“

Auch die SPÖ will nun ein Verbot der Identitären prüfen lassen. „Unsere Demokratie muss vor jenen geschützt werden, die sie untergraben wollen“, erklärte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner dazu auf Twitter. „Ich fordere Justiz- und Innenminister daher auf, ein Verbot der Identitären zu prüfen bzw. eine Änderung des Vereinsgesetztes unter Wahrung der Grundrechte vorzuschlagen“, so die Parteivorsitzende. Gegenüber der APA hieß es aus ihrem Büro, dieser Schritt müsste noch vor der Wahl erfolgen.

Der Auftritt Stenzels jedenfalls sei ein weiterer Beleg dafür, dass die FPÖ nach wie vor mit den Identitären sehr verstrickt und keine wirkliche Abgrenzung erfolgt sei. Es handle sich um einen „weiteren Einzelfall, aber die Einzelfälle haben System“ bei der FPÖ, so eine Sprecherin Rendi-Wangers.

Stenzel hatte am Samstagabend eine Rede beim Aufmarsch der Identitären in Wien gehalten. Online kursierte ein Video mit der FPÖ-Politikerin während eines Fackelzuges. Während es aus den anderen Parteien Rücktrittaufforderungen hagelte, will die FPÖ keine Konsequenzen ziehen. Die nicht amtsführende Wiener Stadträtin entschuldigte sich am Sonntag. „Dass auch Vertreter der Identitären Bewegung anwesend gewesen sein sollen, war mir nicht bewusst“, so Stenzel. Die Rücktrittsauffoderungen bezeichnete sie als „lächerlich“. (APA, TT.com)