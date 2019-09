ÖVP hat höchste Schulden aller Parteien, hohe Berater-Honorare

Wien – Die ÖVP hat im Parlament nicht nur den höchsten Mandatsstand, sie geht auch als klare Favoritin in das Wahlkampffinale. Aber sie dürfte den höchsten Schuldenstand aller Parteien haben. Darüber berichtete der Falter in seiner aktuellen Ausgabe. In der Parteizentrale der ÖVP wollte man über den Schuldenstand keine Auskunft geben. Auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger wollte nichts zum Schuldenstand der Partei sagen. „Daten wurden von Hackern gestohlen und offenbar manipuliert“ hieß es in der Partei. Ob die Daten, die der Wochenzeitung zugespielt wurden, vor ihrer Weitergabe manipuliert worden sind, steht allerdings nicht fest.

Fakt ist, dass die ÖVP laut Rechenschaftsberichte zwischen 2013 und 2017 26 Millionen Euro Kredit aufgenommen hat. (Rückzahlung in diesem Zeitrahmen beträgt 6,86 Millionen Euro). Im Vergleich dazu die SPÖ mit einer Kreditaufnahme von 12,5 Millionen (Rückzahlung 9,8 MIllionen Euro). Darauf weist diesubstanz.at hin.

Die ÖVP hat im Wahljahr 2017 die Wahlkampfobergrenze von sieben Millionen Euro fast um das Doppelte überschritten. Neben Großspender kann oder muss die hoch verschuldete ÖVP für den laufenden Wahlkampf erneut einen Kredit von 3,8 Mio. Euro in Anspruch nehmen.

Die vom Falter veröffentlichten Unterlagen zeigen auch, dass ein großer Posten für Beraterkosten aufgewendet werden muss. Stefan Steiner, der wichtigste strategische Berater des ÖVP-Chefs Sebstian Kurz, stellt demnach monatlich 33.000 Euro brutto in Rechnung, Pressesprecher Gerald Fleischmann soll im Wahljahr 2017 zusätzlich zu seinem Job im Außenministerium 65.400 Euro erhalten haben. (misp)