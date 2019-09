Ein Blick in die Innereien des Staates

Von Wolfgang Sablatnig

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Wien – Manchmal fragt sich Peter Münch, wie tief das Ibiza-Video und seine Inhalte bei den Österreichern gesickert sind. Vor zwei Wochen beobachtete der Österreich-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung den Wahlkampfauftakt der FPÖ in Pasching bei Linz. Danach nahm ihn ein Besucher mit dem Auto mit zum Bahnhof. Warum er in Pasching gewesen sei? Als Korrespondent der SZ. „Das ist ja auch eine gute Zeitung. So wie die Frankfurter Allgemeine.“

Aber kein Wort von Ibiz­a! Münch schüttelt den Kopf. Dass die SZ gemeinsam mit dem Spiegel das Video an die Öffentlichkeit gebracht hatte, war für den freundlichen älteren Herrn kein Thema. So wie zuvor auch von der FPÖ-Spitze niemand darüber gesprochen hatte.

Pasching war ein „Aha-Erlebnis“, erzählt der Journalist. „Ibiza hat eine Schockwelle ausgelöst, die keine wirklichen Konsequenzen gehabt hat.“

Stattdessen laufe das Land dem nächsten Skandal hinterher, dem nächsten und dem nächsten. „Und der Aufklärungsimpetus nach Ibiza geht deutlich stärker in die Richtung, wer die Falle gestellt hat, als dahin, in welche Abgründe wir geschaut haben.“

Woher kommt diese Haltung? „Immer, wenn ich das hinterfrage, werde ich auf den gelernten Österreicher verwiesen, der das hinnimmt und auf den nächsten Skandal wartet. Der Österreicher ist bei Affären offenbar gestählter als der Deutsche.“

Münch ist seit gut zwei Jahren in Wien. Er kam damals gerade recht zur Wahl 2017. Ivo Mijnssen, der für die Neue Zürcher Zeitung in der Bundeshauptstadt stationiert ist, kam im April 2019 gerade recht zur Ibiza-Affäre. Auch ihn überrascht die Schnelllebigkeit von Skandalen und Skandälchen: „Es ist auffällig, wie wenig von manchem Aufreger übrig geblieben ist.“ Wobei: Mit der juristischen Klärung sei es oft nicht getan, erinnert er, siehe die Schredder-Affäre um die Festplatten aus dem Büro von Ex-Kanzler Sebastia­n Kurz (ÖVP). Oft sei das Problem ja eher ein moralisches.

Und nun die nächste Affäre, die ÖVP-Leaks mit abgesaugten Daten zu den türkisen Finanzen. Mijnssen legt sich fest, er geht davon aus, dass tatsächlich ein Hacker ins Netz der ÖVP eingedrungen ist. Die Affäre als von der ÖVP selbst inszeniert darzustellen, hält er für problematisch: „Das trägt nur wieder zur Erosion des Vertrauens bei und dient nur jenen, die ein Interesse haben, alle Gewissheiten verschwimmen zu lassen.“

Der Journalist aus der Schweiz versucht dennoch die positive Annäherung an den Wahlkampf. „Man hat sehr viel erfahren, wie dieser Staat funktioniert, über die Innereien dieses Staates“, meint er – schränkt aber sofort ein: „Es ist aber auch enttäuschend, wie schnell das in eine gegenseitige Schlammschlacht degenerierte.“

Vor allem ein Ereignis aus der Anfangsphase des Wahlkampfes markiert für beide Korrespondenten einen negativen Höhepunkt: die Verschärfungen des Parteiengesetzes mit dem Verbot von Großspenden und strengeren Transparenzregeln.

„Dieses Gesetz geht an den Problemen von Ibiz­a völlig vorbei“, meint Mijns­sen. Münch kritisier­t vor allem die Sozialdemokratie: „Ich halte es für den Sündenfall der SPÖ, dieses Gesetz so kurz nach Ibiza gemeinsam mit der FPÖ durchzuwurschteln.“

Und wie beurteilen Mijns­sen und Münch die Spitzenkandidaten der Parteien? Beide arbeiten noch an Porträts, die zum Wahltermin hin erscheinen sollen. Mijnssen wird Kurz als jemand zeichnen, der sich als wandlungsfähig gezeigt hat. Diese Eigenschaft werde Kurz bei der Regierungsbildung wieder brauchen: „Das wird der schwierigste Moment seiner Karriere. Keine seiner Optionen ist gut.“

Münch räumt ein, auch nach zwei Jahren in Wien keine schlüssige Antwort auf das Phänomen Kurz gefunden zu haben. Er sieht in erster Linie eine „Kluft zwischen jenen, die ihn als Heilsbringer sehen, und dem anderen Teil der Bevölkerung, der ihm mit tiefer Abneigung begegnet“.

Pamela Rendi-Wagner? „Bemüht, aber glücklos.“ Die Antwort des Schweizers kommt schnell. Der SPÖ-Chefin fehle freilich die Rückendeckung: „Man hat das Gefühl, sie hängt in der Luft.“ Auch Münch sieht wenig Perspektiven: „Sie hat kämpfen gelernt. Aber das wird ihr wenig nützen.“

Schließlich Norbert Hofer. Mijnssen: „Er gibt den Good Cop, er lächelt, er gibt sich inhaltlich moderat, ist es aber nicht.“ Auffallend sei, wie sich Hofer bei der ÖVP „anbiedert“.

Münchs Porträt über Hofer ist bereits erschienen: „Ich habe ihn als den lächelnden Lazarus beschrieben. Er tut so, als ob nichts gewesen wäre. Und in weiten Teilen kommt er damit durch.“