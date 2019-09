Am Sonntag wird gewählt: Das steht in dieser Woche am Programm

Letzte TV-Konfrontationen

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Unentschlossene Wähler haben am Montag wieder einmal die Gelegenheit, sich eine Meinung zu den Argumenten der einzelnen Parteien zu bilden. Puls 4 läutet am Abend die letzte Runde der TV-Konfrontationen zur Nationalratswahl ein. In drei Duellen stehen einander die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ und FPÖ gegenüber. Weiter geht es am Dienstag, wenn oe24.tv zu einer Elefantenrunde mit allen Parteien lädt. Die Diskussionssendung ist mit „Open End" angesetzt, es könnte also länger dauern. Die letzte Elefantenrunde der Spitzenkandidaten strahlt der ORF am Donnerstag um 20.15 Uhr aus.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

"Pass-egal-Wahl" am Dienstag

Dienstag ist Wahltag - zumindest für alle nichtösterreichischen Staatsbürger. SOS Mitmensch organisiert erneut die sogenannte „Pass-egal-Wahl", bei der alle Menschen teilnehmen können, die über 16 Jahre alt sind und ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben. Die „Nationalratswahl für Menschen ohne österreichischen Pass" wird erstmals in allen neun Bundesländern stattfinden, insgesamt öffnen über Österreich verteilt fünfzehn Wahllokale.



"Pass-egal-Wahl" Alle Infos und eine Liste der Wahllokale finden Sie hier.

Letzte Nationalratssitzung am Mittwoch

Für Mittwoch ist die letzte Nationalratssitzung vor dem Urnengang angesetzt. Die Abgeordneten diskutieren zum letzten Mal in dieser Gesetzgebungsperiode im Nationalratsplenum. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Abschlussberichte der Untersuchungsausschüsse, das Gewaltschutzpaket, die Ökostromnovelle, die Schuldenbremse in der Verfassung und ein Entschließungsantrag zur Ausrufung des Klimanotstandes. Für einige Abgeordnete wird es der letzte Auftritt sein.

Letzte Nationalratssitzung Details zur letzten Nationalratssitzung der Gesetzgebungsperiode gibt's hier.

Wahlkampf-Finale am Freitag und Samstag

Am Freitag kommt die volle Ladung an Veranstaltungen zum Wahlkampfabschluss der Parteien auf uns zu. Die Grünen begehen ihren „Wahlkampfabtakt" bereits um 10.00 Uhr im Sigmund Freud Park. Dabei sein werden neben Spitzenkandidat Werner Kogler auch noch weitere Kandidaten, das Motto lautet „Endspurt zur Klimawahl". NEOS und FPÖ feiern zeitgleich (16.00 Uhr) ihren Wahlkampfabschluss, die Pinken auf dem Platz der Menschenrechte, die Blauen auf dem Viktor-Adler-Markt. Um 17.00 steigen die Sozialdemokraten ins Geschehen ein, sie wollen mit ihrem Abschluss in der SPÖ-Wahlkampfzentrale noch einmal wichtige Wähler mobilisieren. Erst am Samstag beendet die Liste Jetzt offiziell ihren Wahlkampf. Was die ÖVP zu welchem Zeitpunkt plant, wird erst am Dienstag bekanntgegeben.



Urnengang am Sonntag

Am Sonntag wählen die Österreicherinnen und Österreicher schließlich einen neuen Nationalrat. Erste Ergebnisse und Hochrechnungen werden bereits kurz nach Wahlschluss um 17.00 Uhr vorliegen. Das vorläufige Endergebnis (ohne Briefwahl und Wahlkarten) sollte zwischen 20.00 und 21.00 Uhr veröffentlicht werden. Die Briefwahl wird am Montag, die Wahlkarten am Donnerstag ausgezählt. Erst dann wird das offizielle Endergebnis feststehen. (APA, TT.com)