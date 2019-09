Verdacht der Untreue: Strache und Ex-Leibwächter einvernommen

Wien – In der Causa FPÖ-Spesenabrechnungen hat die Staatsanwaltschaft Wien am Mittwoch Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und dessen kurzzeitig festgenommenen ehemaligen Leibwächter einvernommen. Das teilte die Behörde am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Dem Verfahren liege der Verdacht zugrunde, dass die beiden seit mehreren Jahren Privatausgaben Straches in Form von Scheinbelegen der FPÖ verrechnet und diese dadurch „in einem 5000 Euro übersteigenden Betrag“ geschädigt hätten, hieß es. Es bestehe Verdacht auf Untreue. Der Strafrahmen liegt hier bei bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Im Zuge der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft bereits eine Vielzahl an Unterlagen, insbesondere Rechnungsbelege, sichergestellt. Weitere Ermittlungen und Vernehmungen stünden noch bevor. Das Verfahren werde als „Verschluss-Sache“ geführt, weshalb es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte gebe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (TT.com)