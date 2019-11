Letztes Update am So, 03.11.2019 13:31

FPÖ-Liederbuch-Affäre schlägt weiter Wellen, Türkis-Grün sondiert wieder

ÖVP-Chef Sebastian Kurz will die Sondierungsgespräche mit den Grünen am 8. November abschließen. “In den Tagen danach“ will die ÖVP dann auch entscheiden, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen eintritt. Wir berichten im Newsblog.