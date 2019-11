Koalitions-Entscheidung naht: ÖVP und Grüne sondieren heute ein letztes Mal

ÖVP-Chef Sebastian Kurz will die Sondierungsgespräche mit den Grünen am 8. November abschließen. Danach will die ÖVP entscheiden, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen eintritt. Wir berichten im Newsblog.