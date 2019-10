Trotz Strache-Erklärung: FPÖ-Vorstand suspendiert Ex-Parteichef

Wien — Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache stellt seine Parteimitgliedschaft ruhend. Das sagte er in einer „persönlichen Erklärung" am Dienstagvormittag und wollte damit einer möglichen Suspendierung bzw. einem Parteiausschluss zuvorkommen. Beides war damit aber noch nicht vom Tisch. Der FPÖ-Vorstand suspendierte Heinz-Christian Strache dennoch. Sollten sich die Vorwürfe rund um Spesen und Ibiza erhärten, wird er ausgeschlossen. Das gab Parteichef Norbert Hofer nach einer rund siebenstündigen Gremiensitzungen am Dienstagabend bekannt.

