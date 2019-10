Des Supermans Schwachstelle: Grüne als Kryptonit für ÖVP-Chef Kurz?

Von Michael Sprenger

Wien – Nach den Vier-Augen-Gesprächen mit den Parteichefs der anderen Parlamentsparteien eröffnet ÖVP-Obmann Sebastian Kurz nächste Woche seine zweite Etappe in seinem Findungsprozess zur Bildung einer neuen Regierung. An den Rahmenbedingungen hat sich vorerst für ihn nichts geändert. Obwohl sich die FPÖ aus dem Rennen genommen hat, will er nach eigenen Angaben mit dem Parteiobmann der Blauen, Norbert Hofer, den Kontakt halten. Ob dieses Kontakthalten auch in Form von Sondierungsgesprächen vonstatten gehen wird, wollte Kurz am Donnerstag noch nicht beantworten. Mit der FPÖ, mit der Kurz bis zum Bekanntwerden des „Ibiza-Videos“ koaliert hatte, hat die ÖVP jedenfalls die größte inhaltliche Schnittmenge.