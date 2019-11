Der Weg der ÖVP: Koalitionsmühen als Chance für „christlich-soziale“ Werte?

Von Josef Christian Aigner

Es ist eine kaum hinterfragte Tradition, dass konservative Parteien in Europa auch als „christdemokratisch" oder „christlich-sozial" gelten bzw. sich als solche verstehen. Auch in Österreich beansprucht die ÖVP — auch die so genannte „neue" — dies standhaft. Zugleich aber fungieren diese Parteien meist als „Wirtschaftsparteien" und Interessenvertreter der Unternehmen und der Wohlhabenderen.

