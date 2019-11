Schwarz-Grün im Ländle will „neue Kultur der Zusammenarbeit“ leben

Newsblog Wahl 2019

Ex-ÖVP-Chef Busek: Türkis-Grün ist die einzig mögliche Option

ÖVP-Chef Sebastian Kurz will die Sondierungsgespräche mit den Grünen am 8. November abschließen. Danach will die ÖVP entscheiden, mit wem sie in Koalitionsve ...