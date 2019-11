Letztes Update am Do, 21.11.2019 12:38

Beamten-Gehälter: Mehrheit für Abschluss im Parlament gesichert

Die Parlamentsmehrheit für die in der vergangenen Nacht erzielte Einigung für die Anhebung der Beamten-Gehälter ist gesichert. Alle Parteien mit Ausnahme der NEOS kündigten am Donnerstag ihre Zustimmung an, die Pinken ließen ihre Unterstützung noch offen.