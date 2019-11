Van der Bellen im TT-Interview: „Doppelpass nur mit Rom und Bozen“

Am Samstag kommt es in Meran im Beisein von Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu einem Festakt anlässlich „50 Jahre Südtirol-Paket“. Van der Bellen würdigte in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung die Autonomiepolitik. Er sieht sie auch als mögliches Vorbild, etwa in der Lösung der Katalonien-Krise.

