Treffen mit Stronach schürt Gerüchte über Polit-Comeback Straches

Wien – Der frühere FPÖ-Chef Heinz Christian Strache schürt weiter Gerüchte über eine mögliche Rückkehr in die Politik. Hatte er den Wiener Blauen erst am Wochenende via Facebook-Eintrag sein Comeback als Parteichef angeboten, wurde nun bekannt, dass Strache sich mit dem austro-kanadischen Milliardär Frank Stronach getroffen hatte. Am Dienstag wurde via Österreich ein Foto des Treffens verbreitet, das vorige Woche in Oberwaltersdorf stattgefunden haben soll. Auch von einem Treffen mit blauen Funktionären war die Rede.

Sollte Strache wie kolportiert bei der Wiener Landtagswahl im kommenden Jahr antreten wollen, wäre er auf Geldgeber angewiesen. Stronach hatte in sein 2012 gegründetes und fünf Jahre später aufgelöstes „Team Stronach“ mehr als 20 Mio. Euro investiert. Zwischenzeitlich hatte auch Philippa Strache, die heute als aus der FPÖ ausgeschlossene „wilde“ Abgeordnete im Nationalrat sitzt, für das Team Stronach gearbeitet. Auch sie war bei dem Treffen zugegen. Stronachs Anwalt Michael Krüger konnte zum Hintergrund des Treffens mit Strache auf APA-Anfrage vorerst nichts sagen.

Strache hatte die Wiener FPÖ zuletzt aufgefordert, ihn beim 2020 geplanten Parteitag antreten zu lassen, was von der Partei aber abgelehnt wurde. Seine Parteimitgliedschaft hatte die FPÖ Anfang Oktober suspendiert, nachdem Vorwürfe über angeblich missbräuchlich abgerechnete Spesen publik geworden waren.

Rufe nach Parteiausschluss

Wegen seines Liebäugelns mit einer Kandidatur bei der Wiener Landtagswahl und weil die SMS-Protokolle Straches in der Casinos-Affäre die FPÖ weiter belasten, mehren sich mittlerweile die Stimmen, die einen Parteiausschluss des ehemaligen Obmanns fordern. „Heinz-Christian Strache muss aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn er die Partei weiter schädigt“, sagte etwa Simmerings Bezirkschef Paul Stadler. Es könne nicht sein, „dass die Basis ausbaden muss, was Strache aufführt“.

Auch FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer ist laut Kurier für einen schnellen Ausschluss Straches, da dessen Justizakten immer dicker würden. Mölzer zog einen Vergleich zu den beiden Ex-FPÖ-Politikern Karl-Heinz Grasser und Walter Meischberger, die seit Jahren vor Gericht stehen. „Das schadet der FPÖ nicht, weil man sie nicht mehr mit der FPÖ in Verbindung bringt. Deswegen muss es die Trennung von Strache geben.“

Formal wäre für einen Ausschluss die Wiener Landespartei zuständig. Auf die verwies gegenüber dem Kurier auch FPÖ-Parteichef Norbert Hofer. „Das muss die Wiener Landesgruppe entscheiden.“ Sein Durchgriffsrecht gelte nicht für „einfache Parteimitglieder“. (APA. TT.com)