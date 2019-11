Strache soll FPÖ Einkäufe, Nachhilfe und Whirlpool-Reparatur verrechnet haben

Wien – Während die FPÖ noch überlegt, ob sie Heinz-Christian Strache aus der Partei ausschließen soll, werden in der Spesenaffäre um den ehemaligen Parteiobmann neue Details bekannt. Wie das Ö1-“Morgenjournal“ am Donnerstag berichtet, soll Strache der Partei nicht nur private Einkäufe verrechnet haben, sondern auch private Reparaturen und Ausgaben für eines seiner Kinder. Konkret soll die Partei etwa für Wartungsarbeiten an einem Swimmingpool, die Reparatur eines Whirlpools sowie das Schulgeld und Nachhilfestunden eines Sprösslings Straches aufgekommen sein.

Belege von Fremden verrechnet

Wie das funktionierte? Dem Bericht zufolge tätigte Straches ehemaliger Bodyguard etwa Einkäufe für den FPÖ-Chef, die von der Partei wohl nicht als Spesen akzeptiert worden wären. Der Mann soll deshalb Restaurantrechnungen von Fremden organisiert haben, die Straches damalige Assistentin schließlich als „Arbeitsessen“ ihres Chefs verrechnen konnte, so vermuten es die Ermittler.

Mitarbeiter des damaligen Parteiobmanns sollen etwa an einem Abend in einem Haubenlokal sämtliche liegen gebliebenen Rechnungen eingesammelt haben, welche dann der FPÖ verrechnet worden sein sollen. Das „Morgenjournal“ beruft in dem Bericht sich auf eine Person, die Zugang zu den Einvernahmeprotokolle von Straches Ex-Leibwächter und seiner früheren Assistentin gehabt haben soll.

Ermitlungen auch gegen Philippa Strache

Auch Straches Frau Philippa wird demnach als Beschuldigte geführt. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Anstiftung zur Untreue ermittelt, möglicherweise im Zusammenhang mit bestimmten Einkäufen. Der FPÖ soll durch die Tricksereien ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. (TT.com)