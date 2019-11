SPÖ: Rendi-Wagner droht Aus, Machtkampf spitzt sich zu

Rendi-Wagner will nicht von sich aus gehen

Noch ist unklar, ob es tatsächlich schon morgen oder spätestens bis zum Parteivorstand, der noch für den 9. Dezember angesetzt ist, zu einem Wechsel kommt. Denn Kaiser soll nur bereit sein zu übernehmen, wenn Rendi-Wagner freiwillig ihren Rückzug erklärt. Davon war bisher nicht die Rede.

Bis zuletzt wurde sie trotz Wahldebakels und der viel kritisierten Kündigungsanmeldung von einem Viertel der Belegschaft in der Bundesgeschäftsstelle nicht müde, ihren Willen zu bekunden, weiter an der Spitze zu bleiben.

Am Freitag könnten weitere Schritte folgen. Dem Vernehmen nach treffen sich Doskozil, Schnabl, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sowie die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen. In der Parteizentrale ist wegen der Kündigungen eine ganztägige Beriebsversammlung geplant — davor könnte die Parteijugend demonstrieren.



Kaiser-Sprecher weist Gerüchte zurück

Der Sprecher von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser hat am Donnerstagabend Spekulationen, Kaiser könnte zur Übernahme der Partei bereit sein, zurückgewiesen. Auch werde seitens der Kärntner SPÖ "in keinster Weise eine Personaldiskussion oder -spekulation angetrieben".

"Aus unserer Sicht ist es genau das, was es ist: Es sind Gerüchte, die zu erwarten waren, anhand der Situation, die sich darstellt - und die wahrscheinlich auch von bestimmten politischen Mitbewerbern genutzt werden", sagte Kaisers Sprecher Andreas Schäfermeier.



All jenen, die eine Übernahme der SPÖ durch Kaiser ins Spiel bringen, empfahl sein Sprecher einen Blick auf die Agenden des Landeshauptmannes: Dann werde man rasch die Frage stellen müssen: "Wie soll das unter einen Hut gehen?", so Schäfermeier. Außerdem habe Kaiser "immer seine Loyalität zu Partei und der Vorsitzenden unter Beweis gestellt", schrieb der Sprecher auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.



"Wir können und dürfen nicht eine notwendige inhaltliche Diskussion durch eine Personaldiskussion ersetzen", betonte Schäfermeier. Das habe Kaiser auch in seinem (eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedachten und am Sonntag bekannt gewordenen) Brief an die Bundes- und Landesparteien, in denen er eine Grundsatzdebatte über Inhalte eingefordert hatte, "ganz klar festgemacht".



Klubvize fordert indirekt Rendi-Rücktritt

Als prominente Stimme forderte am Abend via Twitter SPÖ-Klubvize Andreas Kollross zumindest indirekt Rendi-Wagners Abgang: "Manchmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass es nicht mehr geht. Aus. Schluss", schrieb er. Die SPÖ Niederösterreich erklärte in einem von Parteichef Franz Schnabl gezeichneten Schreiben, sich Konsequenzen für die Verantwortlichen des E-Mails an die gekündigten Mitarbeiter zu erwarten. Das Krisenmanagement der Parteispitze sei in den vergangenen Tagen ein "Albtraum" gewesen.

Partei: Gerüchte über Rendi-Wagner-Abgang "Unsinn"

Die SPÖ-Bundespartei hat am Abend die Gerüchte über einen unmittelbar bevorstehenden Abgang der Parteivorsitzenden als "völlig falsch" und "Unsinn" bezeichnet. "Pamela Rendi-Wagner ist fest entschlossen, den Weg der inhaltlichen Erneuerung der Partei und den leider notwendigen Konsolidierungs- und Stabilisierungskurs zur finanziellen Gesundung zu gehen", hieß zur APA. Dabei lasse sich die Vorsitzende "auch von solchen unwahren Gerüchten nicht beirren", hieß es am Donnerstagabend es in einem von Kommunikationschef Stefan Hirsch übermittelten Statement.

Unterdessen wurde bekannt, dass es in der SPÖ-Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße am Freitag ab 8 Uhr zu einer ganztägigen Betriebsversammlung kommt. Grund sind die angekündigten Kündigungen von 27 Mitarbeitern, die am Donnerstag via E-Mail über diese Schritte informiert wurden.

Mitarbeiter per E-Mail über Kündigungen informiert

In dem E-Mail heißt es demnach, dass die SPÖ gemeinsam mit dem Betriebsrat eine „sozial verträgliche Lösung für alle Beteiligten" herbeiführen möchte. Kommende Woche soll im Büro der Bundesgeschäftsführung die weitere Vorgehensweise mit den Betroffenen besprochen werden. Es werde derzeit auch versucht, „bei anderen Gesellschaften oder Organisationen für Dich und andere KollegInnen, von denen wir uns ebenfalls trennen werden müssen, Ersatzarbeitsplätze zu finden", heißt es im E-Mail.

SPÖ-Sprecher Stefan Hirsch betonte, dass am Donnerstag ein mehrstündiges Gesprächen zwischen Betriebsrat, Bundesgeschäftsführung und der Personalabteilung abgehalten wurde. Dabei sei vereinbart worden, „dass heute noch schriftlich ein Informationsschreiben an die betroffenen Mitarbeiter ergeht — mit der Einladung zu einem persönlichem Gespräch. Das ist dann heute erfolgt." Selbstverständlich werde es mit jedem „nicht nur ein, sondern mehrere persönliche Gespräche" geben.



Rendi-Wagner blieb „Parteisteuer" schuldig

Das Nachrichtenmagazin profil berichtete unterdessen von einer ihm zugespielten Mahnung der SPÖ Wien an Rendi-Wagner, datiert mit Mai 2019. Demnach blieb die SPÖ-Chefin 16 Monate lang ihre im SPÖ-Parteistatut vorgesehene Mandatsabgabe („Parteisteuer") schuldig. Die Außenstände sollen zwischenzeitlich mehr als 13.000 Euro betragen haben. Inzwischen ist Rendi-Wagner ihren Verpflichtungen nachgekommen, so das Magazin.

Die Landesgeschäftsführerin der Wiener SPÖ, Barbara Novak, erklärte laut profil, Rendi-Wagner habe derzeit „keine Außenstände und ist allen Zahlungsverpflichtungen zu hundert Prozent nachgekommen". Warum die Vorsitzende die Zahlungsaufforderung 16 Monate lang ignorierte, beantwortete Novak dem Bericht nach nicht. (APA, TT.com)