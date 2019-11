SPÖ-Chefin Rendi-Wagner nur noch in der Rolle der Platzhalterin?

Von Michael Sprenger

Wien – Am Freitagabend wurde versucht, von der Parteispitze aus das Ende der Personaldebatte in der SPÖ zu verkünden. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures sagte dann in der ZIB 2, dass es nun einen „Startschuss“ für bessere innerparteiliche Zeiten gebe.