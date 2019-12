Blaue Karriereleiter im Verkehrsministerium, Rochaden bei Austro Control

Von Michael Sprenger

Wien — Sollten die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen zu einem positiven Abschluss kommen, dürfte das Infrastrukturministerium von einem grünen Minister oder einer grünen Ministerin geführt werden. In diesem Fall wird zudem damit gerechnet, dass das Ressort mit Umweltagenden aufgewertet wird.

Noch wird das Ministerium jedoch vom FPÖ-nahen Minister Andreas Reichhardt geleitet. Das Mitglied der Übergangsregierung will die verbleibende Zeit bis zu einer Neubesetzung des nützen, um hochrangige Posten im Ministerium noch mit zwei seiner engsten Mitarbeiter, Kabinettschefin ­Barbara Steiner und Stellvertreter Andreas Weber, zu besetzen.

In den kommenden Tagen ist zwar noch ein Hearing geplant, aber die Entscheidung des Ministers soll bereits gefallen sein. In der Vorwoche wurde Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, nachdem die geplanten Postenbesetzungen in der Presse ruchbar geworden waren, mit einer Aufsichtsbeschwerde über die Umfärbungen informiert. Besetzt werden soll die Gruppenleitung (Innovation) bzw. die stellvertretende Sektionsleitung der Präsidialsektion. In beiden Fällen handelt es sich um einen Fünf-JahresVertrag mit einem Bezug von 8500 Euro.

Die Kanzlerin kann in diesen Fällen keine Weisung erteilen. In der Übergangsregierung hat man sich aber intern darauf verständigt, keine Sektionschefs zu ernennen, Gruppenleiter und stellvertretende Sektionschefs sind im Ausnahmefall möglich.

Im Büro von Minister Reichhardt verteidigt man die „korrekte Vorgangsweise" bei den anstehenden Postenbesetzungen. Diese Stellen seien ja nicht extra geschaffen worden. Die Sprecherin des Ministers fügte noch hinzu, dass es sich bei Barbara Steiner um eine langjährige Mitarbeiterin des Ministeriums handelt.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In der Aufsichtsbeschwerde an Bierlein wird extra festgehalten, dass die Ausschreibung auf Weber zugeschnitten worden ist.