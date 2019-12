Rot, gelb, grün: Die offenen Fragen der Koalition

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Steht eine neue Regierung noch vor Weihnachten? Die Frage wird oft gestellt. Die Zeit bis dorthin wird aber immer knapper – so knapp, dass die Verhandler versuchen, Zeitdruck herauszunehmen. So schnell wie möglich, aber so lang wie notwendig, lautet der Stehsatz von Grünen-Chef Werner Kogler dazu. Auch Gernot Blümel, Vertrauter von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, hält eine Einigung vor den Feiertagen – und damit in den kommenden zwei Wochen – inzwischen für „sehr unwahrscheinlich“, wie er der Zeitung Österreich sagte.