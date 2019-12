Aufklärung statt Zwang: Masern-Impfpflicht für Tilg „äußerstes Mittel“

Wien, Innsbruck – Der Vorstoß der Landeshauptleute von Niederösterreich und der Steiermark, Johanna Mikl-Leitner und Hermann Schützenhöfer (VP), für eine Masern-Impfpflicht hat die Diskussion wieder in Gang gebracht. Jedoch sind die meisten Reaktionen von Zurückhaltung geprägt. Einige Vertreter SPÖ-regierter Länder können der Pflicht nichts abgewinnen, auch FPÖ und NEOS äußerten sich ablehnend. Die Grünen sehen eine Impfpflicht nur „in allerletzter Konsequenz“ für richtig.

Auch der Tiroler Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) sprach sich weiterhin in erster Linie für Aufklärung, Prävention und Vorsorge aus – als äußerstes Mittel sei aber eine Impfpflicht nicht ausgeschlossen. Eine Aufklärungskampagne des Landes habe im ersten Halbjahr zu rund 50 Prozent mehr Masern-Mumps-Röteln-Impfungen geführt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. „Masernausbrüche in anderen Bundesländern und die Europäische Impfwoche im April haben das Bewusstsein der Bevölkerung zusätzlich verstärkt. Sollte es sich aber als erforderlich erweisen, wäre als äußerstes Mittel auch eine Impfpflicht vorstellbar“, meinte Tilg. Er legte ein einheitliches Vorgehen aller Bundesländer nahe.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Initiative von Oberösterreich bereits im Mai

Die Initiative für eine Impflicht gegen Masern hatte Oberösterreich schon im Mai ergriffen. Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) – auch für Gesundheit zuständig – formulierte in einem Antrag für die Konferenz der Landesgesundheitsreferenten, die Impfung solle „in den verbindlichen Teil des Mutter-Kind-Passes“ kommen und Voraussetzung für das volle Kinderbetreuungsgeldes sein.

Derzeit ist die Höhe des Kinderbetreuungsgeldes an die ersten zehn im Mutter-Kind-Pass vorgeschriebenen Untersuchungen gekoppelt. Fehlt eine davon oder wurde sie zu spät durchgeführt, werden laut Haberlander 1300 Euro abgezogen. In diesen verbindlichen Teil des Passes müssten auch die zwei Masern-Mumps-Röteln Impfungen aufgenommen werden, so ihr Vorschlag. Daher hatte sie eine entsprechende Beschlussempfehlung ihren Kollegen aus den anderen Bundesländern bei der Landesgesundheitsreferenten-Konferenz am 10. Mai in Villach vorgelegt. Doch man einigte sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: noch mehr Aufklärung und Motivation.

-

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil pflichte der Position seiner Amtskollegen aus Niederösterreich und der Steiermark grundsätzlich bei: Selbstverständlich gelte es zunächst, alle Möglichkeiten der Aufklärung und Information auszuschöpfen, um die Durchimpfungsrate zu erhöhen. „Sollte das aber nicht reichen, ist eine Impfpflicht sinnvoll und notwendig, weil es um den Schutz von Kindern geht“, hieß es aus seinem Büro. Doskozil schlug vor, die Frage zum Thema der nächsten Landeshauptleute-Konferenz zu machen.

Ministerin: Schweden Positivbeispiel ohne Impfpflicht

Mikl-Leitner und Schützenhöfer haben sich am Freitag im „Ö1-Morgenjournal“ ausdrücklich für eine Impfpflicht gegen Masern ausgesprochen. Gesundheitsministerin Brigitte Zarfl verwies auf die Empfehlungen des obersten Sanitätsrats und will die Aufklärung forcieren.

Zarfl verwies auf die laufende Novellierung des Epidemiegesetzes, das eine Masern-Impfpflicht für im Gesundheitsbereich tätiges Personal vorsieht. Was die Durchimpfungsraten in der Bevölkerung betrifft, bezog sie sich gegenüber dem ORF auf Erfahrungswerte aus anderen europäischen Ländern, wo jene am erfolgreichsten seien, „die viele Möglichkeiten vorsehen“, um versäumte Impfungen nachzuholen. Schweden beispielsweise habe eine der höchsten Impfraten EU-weit, aber keine Pflicht. Auf Basis dieser Evidenz, so Zarfl, wolle die Übergangsregierung auf verstärkte Aufklärung und Erinnerung setzen. Schließlich erhielten 95 Prozent der Kinder in Österreich noch die erste Teilimpfung gegen Masern, die zweite – notwendige – werde dann aus verschiedensten Gründen nicht mehr so häufig absolviert.

Die Gesetzesnovelle sieht auch vor, dass vor dem Eintritt in den Kindergarten oder die Volksschule überprüft wird, ob Kinder die im Impfprogramm vorgesehenen Impfungen erhalten haben. Ist dies nicht der Fall, ist ein neuerliches Arztgespräch vorgesehen, erläuterte Zarfl. Empfehlungen des Sanitätsrats für weiterführende Verschärfungen oder Verpflichtungen lägen nicht vor.

Pilotversuch mit elektronischem Impfpass

Zarfl berichtete über die geplante Einführung des elektronisches Impfpasses, der ebenfalls eine Erinnerungsfunktion für versäumte Impfungen enthalten soll. Gerade sei dazu das Gesundheitstelematikgesetz auf den Weg geschickt worden – ein Pilotversuch sei für die zweite Jahreshälfte 2020 in Wien, Niederösterreich und der Steiermark geplant. „Wir erwarten, dass es dann zu einer Anhebung der Durchimpfungsrate kommt“, sagte die Ministerin.

In ganz Österreich gab es heuer laut Gesundheitsministerium 148 Masern-Fälle (Stand 5. Dezember). Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 77 Fälle, 2017 erkrankten 64 Personen und im Jahr davor waren es 21. Neue Fälle hatte es zuletzt in der Steiermark gehäuft gegeben. Rund zwei Dutzend nicht geimpfte Volksschüler in der Obersteiermark müssen wegen eines Masern-Falls etwa drei Wochen zu Hause bleiben. (TT.com, APA)