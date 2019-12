Wiener FPÖ spaltet sich auf: Strache-Unterstützer gründen eigenen Klub

Wien — Im Konflikt zwischen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der Wiener FPÖ kommt offenbar Bewegung. Neben Strache-Unterstützer Karl Baron verließen auch zwei weitere Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete am Donnerstagvormittag den blauen Rathausklub. Alle drei traten auch aus der Partei aus.

Baron, der sich in den vergangenen Wochen für eine Rückkehr von Strache an die Wiener Parteispitze ausgesprochen hatte, gab am Donnerstagvormittag eine persönliche Erklärung dazu ab. Sollte der Abgeordnete auf sein Landtagsmandat verzichten, würde er den Weg für Strache in den Wiener Landtag freimachen, da dieser dann Anspruch auf dessen Mandat hätte. Dazu soll es vorerst noch nicht kommen.

Sollte Strache — wie spekuliert — tatsächlich eine eigene Liste gründen wollen, hätte er mit den drei genannten Mandataren im Wiener Rathaus sogar Klubstärke. Die Mandatare seien offenbar am Weg in Richtung "Bündnis Zukunft Ibiza", hieß es süffisant aus der FPÖ. Parteichef Norbert Hofer dazu per Twitter:



Hofer: "FPÖ hat Rucksack abgelegt"

"Bündnis Zukunft Ibiza hat sich gegründet und wird auch die volle Verantwortung für die Ereignisse im Nachfeld zu schultern haben", zog Hofer via Twitter einen Vergleich mit der Abspaltung des BZÖ 2005 unter dem damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider.



Die FPÖ-Spitze will in einer Pressekonferenz am Nachmittag zu den aktuellen Entwicklungen Stellung nehmen. Für Hofer ist damit ein "klarer Trennstrich" vollzogen. Die FPÖ haben den Rucksack abgelegt, so Hofer.



Strache-Unterstützer werden als "Allianz für Österreich" aktiv

Die drei bisherigen Wiener FPÖ-Mandatare Karl Baron, Klaus Handler und Dietrich Kops spalten sich von der Mutterpartei ab und gründen einen eigenen Klub im Gemeinderat bzw. Landtag. Das kündigte das Trio, das künftig unter dem Namen "Die Allianz für Österreich" auftritt, am Donnerstagvormittag in einer Pressekonferenz an.



Die drei Abgeordneten waren zuvor aus der Wiener Partei und dem Rathausklub ausgetreten. Für Erreichung der Klubstärke braucht es in der Bundeshauptstadt drei Abgeordnete. (APA)